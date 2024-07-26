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Yaşam Bal paketleme tesisinde korkutan yangın
Yaşam

Bal paketleme tesisinde korkutan yangın

Yeniakit Publisher
2024-07-26 23:52:00 -

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde sanayi sitesinde çöplükte çıkan yangın, bal paketleme tesisine sıçradı. Yangının çevre iş yerlerine sıçramaması için ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

İddiaya göre, Köyceğiz ilçesi Toparlar Mahallesi'nde sanayi sitesinde çöplükte çıkan yangın bal depolama ve paketleme tesisine sıçradı. Bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Menteşe, Ula, Köyceğiz, Ortaca ve Dalaman itfaiye ekipleri, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, belediyelere ait su tankerleri ve iş makinaları sevk edildi. Rüzgarın da etkisi ile büyüyen alevleri ekipler kontrol altına almakta güçlük yaşarken, alevler aynı tesiste bulunan kimyasal maddeler ve temizlik maddelerinin bulunduğu bölüme sıçradı. Ekipler, alevlerin tesisin hemen yanındaki soğuk hava deposuna sıçramaması için söndürme çalışmalarına devam ediyor.

Kaynak: İHA

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