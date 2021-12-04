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Kadın - Aile Bal kabağının faydaları nelerdir?
Kadın - Aile

Bal kabağının faydaları nelerdir?

Balkabağı kış aylarının vazgeçilmez meyvelerinden birisidir.

Yeniakit Publisher
2021-12-04 18:54:00 - 2021-12-05 08:38:04
Bal kabağının faydaları nelerdir?

Kış beslenmenizde mutlaka yer açın. İçeriğindeki vitamin-minerallerle hem bağışıklık sisteminizi güçlendirin. Faydaları kesinlikle saymakla bitmez. içeriğinde nişasta, şeker, yağ, çinko, magnezyum, beta karoten, A,B ve C vitaminleri, aminoasitler ve alkoloidler vardır. Vücudun herhangi bir yerinde oluşan iltihabın iyileşmesine yardımcıdır

Bal kabağının faydaları

  • Yüksek oranda alfa ve beta karoten içerir. 
  • Güçlü bir A vitamini kaynağıdır. Göz sağlığının korunmasına yardımcı olur.
  • C vitamini bakımından zengindir. Vücut savunmasına destek olur. 
  • Hem kalp hem de bağırsak sağlığı açısından büyük önem taşır.
  • Kolesterol seviyesinin düşürür
  • Bağırsak hareketliliğinin düzenler
  • Kolon kanseri riskinde azalmada büyük bir role sahiptir.
  • Lif tüketiminin artması ile tokluk süresi uzar.
  • Yaşlanma etkilerini geciktirir.
  • Cildinizin yaz aylarındaki gibi ışıldamasında büyük bir destekçidir. 
  • C vitamini ile kolajen üretimini destekleyerek cildin daha genç görünmesine yardımcı olur.
  • Kemik dokularındaki hasarın iyileştirilmesine, kemik gelişimine destek olur ve böbrek taşı oluşumunu engeller.
  • Ruh sağlığı hastalıklarına karşı oldukça etkili olur.
  • Potasyum bakımından da oldukça zengin olan bu süper besin kan basıncının düzenlenmesine yardımcı olur.
  • Kalpteki stres azalır ve kan basıncı düşer. Ayrıca potasyum; hücre ve dokulardaki sıvı dengesinin düzenlemesini de sağlar.

 

 

 

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