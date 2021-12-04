Bal kabağının faydaları nelerdir?
Balkabağı kış aylarının vazgeçilmez meyvelerinden birisidir.
Kış beslenmenizde mutlaka yer açın. İçeriğindeki vitamin-minerallerle hem bağışıklık sisteminizi güçlendirin. Faydaları kesinlikle saymakla bitmez. içeriğinde nişasta, şeker, yağ, çinko, magnezyum, beta karoten, A,B ve C vitaminleri, aminoasitler ve alkoloidler vardır. Vücudun herhangi bir yerinde oluşan iltihabın iyileşmesine yardımcıdır
Bal kabağının faydaları
- Yüksek oranda alfa ve beta karoten içerir.
- Güçlü bir A vitamini kaynağıdır. Göz sağlığının korunmasına yardımcı olur.
- C vitamini bakımından zengindir. Vücut savunmasına destek olur.
- Hem kalp hem de bağırsak sağlığı açısından büyük önem taşır.
- Kolesterol seviyesinin düşürür
- Bağırsak hareketliliğinin düzenler
- Kolon kanseri riskinde azalmada büyük bir role sahiptir.
- Lif tüketiminin artması ile tokluk süresi uzar.
- Yaşlanma etkilerini geciktirir.
- Cildinizin yaz aylarındaki gibi ışıldamasında büyük bir destekçidir.
- C vitamini ile kolajen üretimini destekleyerek cildin daha genç görünmesine yardımcı olur.
- Kemik dokularındaki hasarın iyileştirilmesine, kemik gelişimine destek olur ve böbrek taşı oluşumunu engeller.
- Ruh sağlığı hastalıklarına karşı oldukça etkili olur.
- Potasyum bakımından da oldukça zengin olan bu süper besin kan basıncının düzenlenmesine yardımcı olur.
- Kalpteki stres azalır ve kan basıncı düşer. Ayrıca potasyum; hücre ve dokulardaki sıvı dengesinin düzenlemesini de sağlar.