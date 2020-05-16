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Bal arıları oğul vermeye başladı

Şırnak’ta havaların ısınmasıyla beraber bal arıları oğul vermeye başladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-16 10:16:10 -
Bal arıları oğul vermeye başladı

Şırnak’ta havaların ısınmasıyla beraber bal arıları oğul vermeye başladı. Kış ayları boyunca uyuyan bal arıların bu yıl erken oğul vermesi, arıcıların yüzünü güldürdü.


Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde havaların ısınmasıyla beraber bal arıları oğul vermeye başladı. İlçe merkez ve köylerinde baharın gelişiyle beraber yeşile bürünen dağlarda arılar her yıl olduğundan daha erken oğul verince arıcıların yüzü güldü. Tahsin Gökçe adında bir arıcı yıllardır arıcılık yaptığını söyledi. Gökçe, "Bölgemizde benim gibi birçok arıcı var. İlk defa bu aylarda arıların oğul verdiğine şahit oldum. İnşallah bu yıl arıcılık sektörü için çok güzel geçer çünkü erken oğul veriyor arılar, sevinçliyiz. Bu ayda oğul veren bal arıları bal sezonuna kadar daha çok güçlenecek ve bal verimi de artacak" dedi.

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