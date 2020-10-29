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Aktüel Bakü'nün ünlü yapılarına Türk bayrağı yansıtıldı
Aktüel

Bakü'nün ünlü yapılarına Türk bayrağı yansıtıldı

Yeniakit Publisher
2020-10-29 19:16:19 -
Bakü'nün ünlü yapılarına Türk bayrağı yansıtıldı

BAKÜ (AA) - Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün yeni mimari sembollerinden Haydar Aliyev Merkezi ile Bakü Olimpik Stadı'nın dış cephesine Türk bayrağı yansıtıldı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Türk bayrağı yansıtılan Bakü Olimpik Stadı ve Haydar Aliyev Merkezi'nden Türk müzikleri de seslendirildi.

Haydar Aliyev Merkezi'nin dış cephesinde Türk bayrağı yansıtılmasını Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral da izledi.

Özoral, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Türkiye ile Azerbaycan'ın "iki devlet, bir millet" olarak sevincini de kederini de paylaşan iki ülke olduğunu söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 97. yıl dönümünün kutlandığını, Azerbaycan'ın da bu sevince ortak olduğunu belirten Özoral, "Türkiye ile Azerbaycan arasındaki kardeşlik, ortaklık ve dostluk bu günlerde son derece önemli ve güzel günlerden geçiyor. Azerbaycan'ın kendi topraklarını kurtarmak için başlattığı harekatta Türkiye her türlü desteği sonuna kadar vereceğini açıkladı. Bu bizim kardeşliğimizin bir gereği." diye konuştu.







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