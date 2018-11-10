Bakü'de Kafkas İslam Ordusu'na vefa konseri

Azerbaycan Devlet Filarmonisi'nde Türk ve Azerbaycanlı sanatçıların sahne aldığı konseri, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral, KKTC Bakü Temsilcisi Ufuk Turganer, Azerbaycanlı devlet yetkilileri, milletvekilleri ve çok sayıda davetli izledi.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası sanatçıları, TRT Çok Sesli Korosu sanatçıları ve Azerbaycan Devlet sanatçılarından oluşan bestekar ve müzisyenlerin sahne aldığı konser, TRT Avaz kanalından canlı yayımlandı.

Konserde ilk önce İstiklal Marşı ve Azerbaycan Milli Marşı seslendirildi. Ünlü Azerbaycanlı besteci Üzeyir Hacıbeyli'ninKöroğlü Üvertürü, Sakarya Marşı, Çanakkale Türküsü, Karadeniz Marşı, Çırpınırdı Karadeniz türküsü coşkuyla dinlendi.

'Şükran ve minnetle anıyorum'

Büyükelçi Özoral, konserin ardından yaptığı konuşmada, Türkiye ile Azerbaycan'ın neden iki devlet, bir millet olduğu sorusuna verilebilecek en güzel cevap konusunda Kafkas İslam Ordusu örneğini verdi.

Özoral, şunları dile getirdi:

"Birinci Dünya Savaşı'nın sonunda kendisi neredeyse ölüm kalım mücadelesi veren Osmanlı, Azerbaycanlı kardeşlerinin çağrısı üzerine cephelerden en iyi askerlerini çekerek buraya gönderdi çünkü bugün olduğu gibi o zaman da Azerbaycan bizim vatanımızdı. Vatan topraklarının kurtuluşu için ne gerekiyorsa yapılması lazımdı. Kafkas İslam Ordusu, Azerbaycan'ın var olması ve bu günlere ulaşabilmesi için çok önemli bir etkendi. Azerbaycan'ın bugünkü sınırları içinde bağımsız bir devlet olmasının yolunu Azerbaycan ordusuyla Kafkas İslam Ordusu açtı. Kafkas İslam Ordusu'nun asker ve komutanlarını şükran ve minnetle anıyorum."

Büyükelçi Özoral, Türkiye dışında en fazla Türk şehitliğinin Azerbaycan'da bulunduğunu hatırlatarak, burada bin 132 şehidin yattığını söyledi. İki ülke sanatçıları, Bakü'nün kurtuluş günü olan 15 Eylül'de de Ankara'da konserde buluşmuştu.

Bakü'nün kurtuluşu için bin 130 şehit verildi

Kafkas İslam Ordusu, Osmanlı Devleti'nin Harbiye Nazırı Enver Paşa'nın talimatıyla kuruldu ve Birinci Dünya Savaşı'nda Kafkasya Cephesi'nde savaştı.

Azerbaycan Cumhuriyeti'nin ve Dağıstan'ın Osmanlı'dan yardım talep etmesi üzerine Nuri Paşa (Killigil) komutasındaki Kafkas İslam Ordusu, Azerbaycan'a doğru sefere çıktı.

Kafkas İslam Ordusu'ndaki asker sayısı, Azerbaycan kolordusundan yapılan bin kişilik takviyeyle 12 bine ulaştı. Güzergahındaki Göyçay, Salyan, Ağsu ve Kürdemir'i de Bolşevik birlikleri ve Ermeni çetelerinden temizleyen Kafkas İslam Ordusu, 15 Eylül 1918'de Bakü'yü kurtardı.

Kafkas İslam Ordusu, Bakü'nün kurtuluşu için bin 130 şehit verdi. Azerbaycan'ın Bakü, Şeki, Şamahı, Göyçay, Kürdemir, Neftçala ve Guba gibi birçok bölgesinde Kafkas İslam Ordusu şehitlerinin anıt mezarları bulunuyor.