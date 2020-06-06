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Aktüel

Bakü sokakları Kovid-19 tedbirleri nedeniyle sessizliğe büründü

Yeniakit Publisher
2020-06-06 13:14:39 -
Bakü sokakları Kovid-19 tedbirleri nedeniyle sessizliğe büründü

BAKÜ (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı hafta sonu yürürlüğe giren tam sokağa çıkma yasağı uygulamasının ilk gününde Azerbaycan'ın başkenti Bakü sokakları boş kaldı.

Önlemler çerçevesinde vatandaşlar sokağa çıkmayınca kentin normal zamanlarda kalabalık olan meydanları ıssızlaştı, caddelere sessizlik hakim oldu.

Ülkede eczane ve marketler dahil hiçbir işletme açılmazken, özel araçların hareketine izin verilmediği için yolların neredeyse boş kaldığı gözlemlendi.

Azerbaycan'da vaka sayısındaki artış nedeniyle hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanmasına karar verilmişti.



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