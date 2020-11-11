  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji Bakterilerle Ay ve Mars'ta mineral madenciliği yapılabilecek
Teknoloji

Bakterilerle Ay ve Mars'ta mineral madenciliği yapılabilecek

Dünya'daki bakterilerin Ay'da veya Mars'ta faydalı mineralleri çıkarmak için kullanılabileceği deneylerle ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-11-11 05:51:00 -
Bakterilerle Ay ve Mars'ta mineral madenciliği yapılabilecek

Uluslararası yayın yapan Nature Communications dergisinde yayınlanan yeni araştırmaya göre, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (UUİ) yapılan deneyde, dünyadan götürülen bir bakteri türünün, Ay ve Mars'ta sıkça bulunan bazalt taşından nadir toprak elementlerini süzebildiği ortaya çıktı."Sphingomonas desiccabilis" isimli bakterinin uzay madenciliğinde kullanılıp kullanılamayacağının anlaşılması için İngiliz bilim adamlarının 10 yıl harcadığı belirtilen araştırmada, deney için kibrit kutusu büyüklüğünde geliştirilen reaktörlerin Temmuz 2019'da bir SpaceX roketiyle UUİ'ye nakledildiği bilgisi paylaşıldı.

Bilim adamları, uzay istasyonunda 3 hafta süren deneyin, "Ay ve Mars'ta biyomadenciliğin mümkün olduğunun anlaşılması ve insan yapımı endüstrinin Dünya dışında ilerletilmesi" bakımından çok önemli olduğunu belirtti. Birçok ülkenin uzay kaynakları ile ilgilendiği bilinirken ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) 2024 Artemis misyonu hedefi çerçevesinde Ay yüzeyinden toz ve kaya toplamak için ticari şirketlerle iş birliği çalışmalarını sürdürdüğünü açıklamıştı. Ayrıca Çin devleti, yıl sonuna kadar Ay'a inmeyi ve Ay toprağı örneklerini Dünya'ya getirmeyi hedeflediğini, Avrupa Uzay Ajansı (ESA) da 2025 yılına kadar ayda su ve oksijen madenciliğine başlamayı planladığını bildirmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sürpriz atama: Efkan Ala'ya yeni görev!
Siyaset

Sürpriz atama: Efkan Ala'ya yeni görev!

Eski İçişleri Bakanı Efkan Ala, AK Parti’de dış ilişkilerden sorumlu genel başkan yardımcılığı görevine atandı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 10 Kasım'ı bile anmayı beceremedi!
Gündem

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 10 Kasım'ı bile anmayı beceremedi!

Mustafa Kemal Atatürk'ü 10 Kasım ölüm yıl dönümü nedeniyle anmak isteyen İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, so..
Trump'tan dünyayı sarsan koronavirüs iddiası
Dünya

Trump'tan dünyayı sarsan koronavirüs iddiası

Seçimleri kaybeden ABD Başkanı Donald Trump dünyayı etkisi altına alan koronavirüsle ilgili çarpıcı bir iddiada bulundu. Trump, koronavirüsü..
Satılık 2012 model Volkswagen Jetta
Satılık 2012 model Volkswagen Jetta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay