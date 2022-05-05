Bakmayın siz programlarda ağladığına! Ece Üner'den skandal sözler

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Haber bülteni sunarken zaman zaman ağlayarak hüzünlü havaları estiren Ece Üner, insanlığı ayaklar altında alan skandal bir paylaşım yaptı.

Irkçı tutumuyla gündemden düşmeyen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ı aratmayan rezil ifadeler kullanan Üner, "kan yerine şerbet gezen insanlar diyerek" insanlara hareketler savurdu.

Ukraynalılara sesini çıkarmayan sadece Müslüman oldukları Suriyeli, Afganistanlı ve Pakistanlı mazlumlara dil uzatan Ümit Özdağ özenen Ece Üner Twitter paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Kendi ülkemde kontrolsüz göç ve mülteci akını yüzünden huzursuzum diyorum siz bana faşist ırkçı diyorsunuz. Hiç anlaşamadım hiç bir zaman da anlaşamayacağım kafasında kan yerine şerbet dolaşanlarla!!! Nasıl eğleniyor muyuz? Göçe devam mı?? Yetmez ama EVET di mi?

Ece Üner insan acısı üzerinden şov yapmıştı

Show TV'den ayrılmasının ardından Kanal D'ye geçen Ece Üner'in 'Susma' isimli programının tanıtımında Emine Bulut'un kızının çığlıklarının reklam malzemesi yapmıştı.

Alçaklığa sessiz kalamayan vatandaşlar Ece Üner'e tepki göstermişti.