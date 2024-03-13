Bakmayın Ertuğrul Özkök’un ballandırarak anlattığına! Haksız baba Esad Demirel'i böyle susturmuş

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Geçmişte darbecilerin gözde gazetesi olan ve vesayet odaklarının medya ayağını oluşturan Hürriyet Gazetesi eski Genel Yayın Yönetmeni Ertuğrul Özkök, 19 Ocak 1993'te dönemin Türkiye Başbakanı Süleyman Demirel ile Suriye Devlet Başkanı Hafız Esad arasında yapılan görüşmeyi kaleme aldı.

Suriye'de yüzbinlerce masum insanı katleden Beşşar Esad'ın babası Hafız Esad ile Süleyman Demirel'in Şam’da bir araya geldiklerini kaydeden Özkök, iki arasında geçen konuşmayı aktardı.

Demirel'in Esad'a terör örgütü o dönem itibariyle Türkiye’de binlerce askeri ve sivili şehit eden terör örgütü PKK için “Değerli komşum, biz dost ve komşu iki ülkeyiz ama sizin, topraklarınızda Türkiye’nin güvenliğini tehdit eden PKK ve onun faaliyetlerine izin vermenizi hatta korumanıza bir anlam veremiyorum.” dediğini ifade eden Ertuğrul Özkök, buna karşılık Esad’ın Suriye’te tek bir askerin ölümüne bile sebep olmayan Müslüman Kardeşler örgütünü bahane ettiği söyledi. Özkök, ise görüşmeyi haklı olduğu durumda bile Baba Esad tarafından susturulan Demirel lehine sonuçlanmış gibi aktardı.

İşte Özkök’ün yazısındaki ilgili bölüm

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Esad’ın cevabı: “Bahsettiğiniz zat, bizim ülkemizde barındırılmamaktadır.”

“Bahsettiğiniz zat” dediği kişi Abdullah Öcalan’dır.

Bunun üzerine Demirel şunu söyler:

“Siz yok diyorsunuz ama, bizim gazetecilerimiz gelip burada o zatla mülakatlar yapıp yayınlıyorlar. Elimizdeki bilgilere göre bu zat halen Lazkiye’de yaşıyor.”

Ertuğrul Özkök'ün ballandıra ballandıra anlattığı olayın devamında ise; o tarihlerde terör örgütü PKK'nın Türkiye’de onlarca karakolu bastığı 10 bine yakın insanı öldürdüğü biliniyorken baba Esad, Türkiye’den giden ve Suriye askerini öldüren Müslüman Kardeşler elemanı gösteremediği halde, Demirel'i susturuyor.

İşte Özkök'ün yazısındaki o bölüm:

DOSTUM, O ZAT LİZKİYE’DE GAZETECİLERE MÜLAKAT VERİYOR

Şimdi 19 Ocak 1993 gününe dönelim.

Masada karşılıklı oturan kişiler; Dönemin Türkiye Başbakanı Süleyman Demirel ile Suriye Devlet Başkanı Hafız Esad’dır.

Yani bugünkü Beşar Esad’ın babası.

O gün bizler de gazeteci olarak Şam’da kaldığımız otelde bu toplantının sonuçlarını beklemekteyiz.

Toplantının başında Demirel, şunu söyler:

“Değerli komşum, biz dost ve komşu iki ülkeyiz ama sizin, topraklarınızda Türkiye’nin güvenliğini tehdit eden PKK ve onun faaliyetlerine izin vermenizi hatta korumanıza bir anlam veremiyorum.”

BAHSETTİEĞİNİZ O ZAT BİZİM ÜLKEMİZDE DEĞİL

Esad’ın cevabı:

“Bahsettiğiniz zat, bizim ülkemizde barındırılmamaktadır.”

“Bahsettiğiniz zat” dediği kişi Abdullah Öcalan’dır.

Bunun üzerine Demirel şunu söyler:

“Siz yok diyorsunuz ama, bizim gazetecilerimiz gelip burada o zatla mülakatlar yapıp yayınlıyorlar. Elimizdeki bilgilere göre bu zat halen Lazkiye’de yaşıyor.”

DOSTUM ÖYLEYSE SİZ DE BU DOSYAYA BİR BAKIN

Söz sırası Esad’dadır…

Demirel sözünü tamamlayınca, Esad masanın üzerindeki bir dosyayı alıp, masadaki Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin’e uzatır…

Hikmet Çetin dosyaya bakar.

Üzerinde “Müslüman Kardeşler” kelimeleri yazmaktadır.

Esad şunu demektedir

“Siz de kendi topraklarınızda Müslüman Kardeşler örgütünün faaliyetlerine izin veriyorsunuz.”

SAYIN DEMİREL DE BİZİM REJİMİMİZLE OYNUYORSUNUZ

Verdiği bilgiye göre bu ziyaretten 4 gün önce Hatay’dan Halep’e geçen bir örgüt üyesi yakalanmış. Bunun dışında 4 örgüt üyesi daha ele geçirilmiş.

Esad sözünü şöyle tamamlar:

“Rejimimizle oynuyorsunuz…”

Yani Suriye’deki rejimi yıkmaya çalışıyorsunuz…