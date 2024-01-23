Bakmak bile ürkütücü! Burası köpek parkı değil çocuk parkı

Son yıllarda köpek saldırıları bir hayli arttı. Küçük çocukların güvenle ve özgürce oyun oynaması gereken parklar adeta pek çok yerde köpek işgali altında...

Son dönemde onlarca insanın, başıboş köpek saldırıları veya dolaylı olarak köpeklerden kaçarken yaşanan kazalarda hayatını kaybetmesine Türk halkının tahammülü kalmadı.

Bir an önce sorunun çözüme kavuşturulması bekleniyor.

Yerel seçimlere kısa bir süre kala yaşanan köpek saldırıları yine bu konuyu gündemdeki birinci sıraya taşıdı.

Seçmen çözüm vaadiyle gelen adaylardan yana tercih kullanacağını belirtirken sokaklardaki tehlike de devam ediyor.

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Köpeklerin adresi oldu

Son olarak çocukların güvenli bir şekilde arkadaşları ile bir araya gelerek oynayacağı bir çocuk parkı görüntülendi.

Fotoğrafta dikkat çeken şey ise parkın, sokak köpekleri tarafından adeta işgal edilmiş olması.

Çocuk parkının içinde ve çevresinde yayılan köpeklerin keyifle uyuduğu o görüntüler sosyal medyada da tepki çekti.

İBB yetkililerinden çok konuşulacak öneri

Sokaklarda hal böyleyken bu konuda çözüm üretmekle görevli makamlarda oturanlardan da ilginç öneriler geliyor

İBB Veteriner Hizmetleri Şube Müdürü Işıl Yönet, Habertürk ekranlarında gazeteci Nagehan Alçı'nun 'Sokak köpeğiyle karşılaşırsak ne yapmalıyız'? sorusuna cevap verdi.

Işıl Yönet, sokak köpeği gördüğümüzde köpekle göz teması kurmayıp onu anlamamız gerektiğini söyledi.

Yönet, "Burada serin kanlı kalmak oldukça zor. Ama hızımızı mümkün olduğunca kontrollü bir şekilde hayvanla göz teması kurmadan gerçekleştirmemiz gerekiyor." dedi.

Kaynak: Enson Haber