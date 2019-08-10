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Baklavanın şerbeti nasıl dökülür? Baklavaya şerbet sıcak mı soğuk mu?

Kurban Bayramı için ev hanımları evde baklama yapmaya başladı bile. Bayramda gelen misafirlere kavurmanın yanında ikram edilecekler arasında tabiki baklava olacak. Baklava şerbeti nasıl dökülür, baklava şerbeti sıcak mı olmalı, baklavanın şerbeti nasıl dökülür sıcak mı soğuk mu, hazır yufkadan baklava şerbeti nasıl yapılır, hazır yufkadan baklava şerbeti nasıl dökülür, kuru baklava nasıl şerbetlenir, soğuk baklava nasıl şerbetlenir, baklava şerbeti nefis yemek tarifleri merak edilmekte.

10 Ağustos 2019 Cumartesi 10:20
Baklavanın şerbeti nasıl dökülür? Baklavaya şerbet sıcak mı soğuk mu?

Kurban Bayramı için ev hanımları evde baklama yapmaya başladı bile. Bayramda gelen misafirlere kavurmanın yanında ikram edilecekler arasında tabiki baklava olacak. Baklava şerbeti nasıl dökülür, baklava şerbeti sıcak mı olmalı, baklavanın şerbeti nasıl dökülür sıcak mı soğuk mu, hazır yufkadan baklava şerbeti nasıl yapılır, hazır yufkadan baklava şerbeti nasıl dökülür, kuru baklava nasıl şerbetlenir, soğuk baklava nasıl şerbetlenir, baklava şerbeti nefis yemek tarifleri merak edilmekte.

Bayram için baklava yapılmaya arefe gününden başlanır. Ev hanımları gelecek misafirlere ikramlık için ev yapımı baklava yapmak için kolları sıvadı bile. ‘Baklava şerbeti nasıl yapılır?’’ ve ‘‘Baklava şerbeti nasıl dökülür?’’ sorularınızın cevapları, bu haberimizde sizler için derledik. ‘Baklava şerbeti nasıl yapılır?’’ ve ‘‘Baklava şerbeti nasıl dökülür? İşte detaylar…

Evde baklava nasıl yapılır? Evde baklava hamuru nasıl hazırlanır?

Malzemeler

3 su bardağı toz şeker

3 su bardağı su

1 iri dilim limon

Yarım çay kaşığı tuz

Hazırlanışı

Şerbetimiz için öncelikle tencereye suyu ve toz şekeri alıyoruz. Diğer şerbetlere göre biraz daha koyu kıvamlı olacağından, şekerlenmesini önlemek için, şerbetimizin içine yarım çay kaşığı tuz ekliyoruz. Burada tuz, şekerlenmenin önüne geçecek malzemelerden bir tanesi. Bir diğeri de limondur. Bu yüzden, tuzla beraber limonumuzu da şerbetin içine atıyoruz. Kaynayana kadar, karıştırıyoruz. Baklava şerbetini ılıdıktan sonra soğumuş olan baklavanın üzerine gezdiriyoruz. Koyu kıvamlı olan baklava şerbetimizi bu şekilde yapıyoruz çünkü baklavanın şerbeti içine hemen çekip, katları hamur haline getirmesini istemiyoruz.

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Haber Tarihi: 10 Ağustos 2019 Cumartesi 10:20
  1. Baklavanın şerbeti nasıl dökülür?
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