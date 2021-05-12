Baklava nasıl pişirilir? Baklava kaç derecede pişer?

Baklavanın pişirilmesi baklavadan alınacak tüm lezzeti belirler. Aksi takdirde lezzeti dilediğiniz gibi olmaz ve baklavanızın lezzeti de bozulabilir. Peki, baklava ne kadar sürede ve kaç derecede pişirilmeli?

Baklava nasıl pişirilir?

Baklavanın çıtırlığını ve lezzetini etkileyen en önemli faktörlerden biri de büyük bir özenle hazırladığınız tatlınızın nasıl pişirildiğidir. Lezzetli bir baklava hazırlamak için imkanınız varsa taş fırın kullanın. Baklavanın taş fırında 45 dakika kadar pişmesi yeterli olacaktır.

Taş fırında pişiremeyecekseniz de, evinizdeki fırını önceden 160 derece ısıtıp baklavayı fırında 40 veya 45 dakika kadar pişirmeniz lezzetli, çıtır çıtır bir baklava elde etmenize yardımcı olacaktır.