Baklava hamuru nasıl yapılır? | Baklava hamuru yapılışı malzemeleri

Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte akla gelen ilk tatlı baklava oluyor. Son dönemde hazır baklava yufkaları marketlerde kolayca bulunabilse de evde baklava yapmayı düşünen birçok vatandaş baklavanın hamurunu da kendisi açmak istiyor. Peki, baklava hamuru nasıl yapılır? Baklava hamuru nasıl açılır? Baklava hamuru için gerekli malzemeler nelerdir?

Baklava hamuru nasıl yapılır?

Baklavanın lezzetini ve kıvamını belirleyen en önemli faktör yufkasıdır. Bu nedenle baklava yufkasını evde kendiniz hazırlayacaksanız hamuruna büyük özen göstermelisiniz.

Baklava yufkası incecik açılmalı, içine esnek ve dayanıklı olması için yumurta, piştiği zaman gevrek olması için de limon ya da sirke eklenmeli.

Yumurta eklediğiniz hamur daha kolay açılır, açarken yırtılmaz. Aynı zamanda yumurta baklava hamuruna lezzet de katar. Hamura ekleyeceğiniz yumurtanın oda sıcaklığında olmasına dikkat edin.

Elbette tüm hamur işlerinde olduğu gibi un baklava hamurunda da çok önemlidir. En iyi sonucu sert buğday unu kullanarak alırsınız. Hamuru açarken kullanacağınız nişasta da buğday nişastası olmalı.