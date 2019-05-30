Baklanın faydaları nelerdir? Bakla nasıl pişirilir?

Parkinson hastalığına iyi gelir

Parkinson hastalığı dopamin üreten beyin hücrelerinin ölümüne sebep olduğundan Parkinson hastalarında düşük dopamin seviyesi görülür. Vücutta dopamine çevrilen bir nörotransmitter olan levodopa açısından oldukça zengin olan bakla Parkinson hastalığı semptomlarını hafifletir.

Doğum semptomlarını önler

Omurilik ve beyin gelişimi açısından oldukça önemli olan folik asit nöral tüp defektini önlediğinden hamile annelerin mutlaka alması gereken bir vitamindir. Folik asit içeriğiyle zengin olan bakla sağlıklı fetal gelişimi destekler.

Kansızlığa fayda eder

Demir eksikliği yorgunluk ,güçsüzlük, baş dönmesi ile karakterize olan kansızlığa yol açar. Demir açısından zengin olan bakla kandaki demir seviyesini arttırarak kansızlık semptomlarının hafiflemesini sağlar. Baklanın içeriğindeki demirin daha iyi emilimi için C vitamini içeren gıdalarla birlikte alınması çok daha iyi olacaktır.

Bakla nasıl pişirilir?

Zeytinyağlı bakla tarifi

Malzemeler:

1 kilogram taze bakla

1 adet büyük boy kuru soğan

4 yemek kaşığı zeytinyağı

1/2 tatlı kaşığıun

1/2 adet taze sıkılmış limon suyu

1 çay kaşığı toz şeker

1 çay kaşığı tuz

1 su bardağı sıcak su

Baklaların kararmaması için:

5 su bardağı su

1/2 adet taze sıkılmış limon suyu

1 yemek kaşığı un

Servisi için:1/2 demet dereotu

Yapılışı:

Bol suda yıkadığınız taze baklaların uç kısımlarını kesin. Varsa kılçıklarını dikkatli bir şekilde temizleyin.

Derin bir karıştırma kabında baklaların kararmaması için; su, taze sıkılmış limon suyu ve unu karıştırın.

Uzunluklarına göre iki eşit parçaya kestiğiniz ayıklanmış baklaları, unlu ve limonlu suya atın.

Kabuğunu soyduğunuz kuru soğanı küçük parçalar halinde yemeklik doğrayın.

Zeytinyağını derin bir tencerede kızdırın. Yemeklik doğradığınız kuru soğanları orta ateşte, hafif bir renk alana kadar kavurun.

Limonlu ve unlu suyunu süzdürdüğünüz (durulamadan) doğranmış taze baklaları tencereye alın.

Toz şeker, tuz, taze sıkılmış limon suyu, un ve sıcak su eklediğiniz bakla yemeğini, kapağı kapalı tencerede kısık ateşte 35-40 dakika kadar pişirin.

Baharın müjdecisi baklayı, servis tabaklarına aldıktan sonra incecik kıyılmış dereotu eşliğinde sevdiklerinizle paylaşın.