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Yerel Bakkalda silahlı saldırıya uğradılar!
Yerel

Bakkalda silahlı saldırıya uğradılar!

Ağrı'da bir kişi, husumetli oldukları aile fertlerinin bir işyerinde alışveriş yaptığı sırada silahla saldırdı. Saldırıda ölen yâda yaralanan olmadı. Saldırganın üç el ateş ettikten sonra yaya olarak olay yerinde kaçtığı öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2021-12-11 17:07:00 -
Bakkalda silahlı saldırıya uğradılar!

Saldırı, saat 12.50 gibi Ağrı merkez Yüzüncü Yıl Mahallesi Yenivan Caddesi üzerinde bulunan bir işyerinde gerçekleşti.

Mahalle bakkalına alışveriş yapmak için giren 2 kişinin ardından bir kişi üç el ateş etti. Ateş açıldığı sırada işyerinde 5 kişi daha alışveriş yapmak için bulunduğu belirtildi.

Saldırganın üç el ateş ettikten sonra yaya olarak olay yerinde kaçtığı öğrenildi.

Yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ve olay yeri inceleme ekipleri geldi.

İki kurşunun işyerine isabet ettiği saldırıda ölen yâda yaralananın olmadığı, saldırı yapan ve saldırıya uğrayan aileler arasında geçmişe dayanan bir husumet bulunduğu öğrenildi.

Olayla yerinden kaçan saldırganın yakalanması için polis inceleme başlattı. (İLKHA)

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