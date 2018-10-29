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Bakkala gidiyorum diye çıktı, 3 gündür haber alınamıyor!

Kütahya’da ’bakkala gidiyorum’ diyerek evden çıkan 14 yaşındaki Sevgi Çiçek’ten ailesi 3 gündür haber alamıyor.

29 Ekim 2018 Pazartesi 09:41
Bakkala gidiyorum diye çıktı, 3 gündür haber alınamıyor!

Kütahya'da Bahçelievler Mahallesi’nde annesi sabah saatlerinde işe giderken kanepede uyuyan Sevgi Çiçek, son alarak mahalleli tarafından görüldüğünde "bakkala gidiyorum" demişti. 14 yaşındaki Sevgi Çiçek'ten iki gündür haber alınamıyor.

Gözü yaşlı anne Ummuhan Karatavuk ise kızından gelecek müjdeli haberi bekliyor.

'O baraj benim mezarım olacak'

Kızını son olarak sabah uyurken gördüğü ancak eve geldiğinde kızını bulamadığı söyleyen Anne Ummuhan Karatavuk, "Akşam eve geldim. Sevgim Sevgim diye seslendim ama evde yoktu. Bende arkadaşına gittiğini düşünerek oraya gittim ancak orada da yoktu. Gerekli yerler kayıp başvuruşu yaptım. Teyzesi evde notlar bulmuş. Notlarda yazanlar beni endişelendiriyor. 'Anne ben gidiyorum, ben sana demiştim. O baraj benim mezarım olacak demiştim diye’ yazmış" diye konuştu.

'Yaşamak istemiyorum'

 Kayıp Sevgi’nin kuzeni Ahmet Çalış ise, "Kayıp haberinden sonra evde geldim ve notlar buldum. 'Yaşamak istemiyorum, nefes alamıyorum' gibi şeyler yazıyordu. Yazılarda Ahmet diye bir isim geçiyor. Kimse bu Ahmet onunla ilgili de bir konu var. Görenlerden duyanlardan gelecek haberi bekliyoruz" dedi.

Haber Tarihi: 29 Ekim 2018 Pazartesi 09:41
  1. Kütahya
  2. Sevgi Çiçek

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