BAKKA Siber Vatan Projesinin temellerini atıyor

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Karaelmas Siber Güvenlik Uygulama ve Araştırma Merkezi, Zonguldak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Batı Karadeniz Kalkınma Ajansının alt yapısını birlikte hazırladığı eğitim programına 18 üniversite öğrencisi ve 14 lise öğrencisi katılım sağladı.Eğitimlerde öğrencilere siber saldırılara karşı koyabilmek için gerekli olan en uygun savunma yöntemlerinin seçilmesi ve bu yöntemlerin en verimli şekilde kullanılması öğretildi.

İçeriğinde; Temel Linux Kullanımı, Sistem Temelleri (System Fundamentals), İzleri Toplama (Footprinting), Tarama (Scanning), Sistem Hackleme (System Hacking), Zararlı Yazılım (Malware), Dinleyici (Sniffers), Sosyal Mühendislik (Social Engineering), Oturum Ele Geçirme (Session Hijacking) gibi konuların yer aldığı eğitimde edinilen bilgileri sadece savunma amaçlı kullanacak güvenlik uzmanı adaylarına “White Hat” veya dilimizdeki karşılığı ile “Beyaz Şapka” olarak adlandırılan katılımcı sertifikaları verildi.

Programa katılan öğrenci ve eğitmenlerin bilgi seviyesinin artırmak ve yerinde inceleme yapabilmelerine imkan sağlamak amacıyla TÜBİTAK BİLGEM Gebze Siber Güvenlik Enstitüsüne teknik gezi programı düzenlendi. Özellikle Siber Güvenlikte yeni teknolojiler ve siber güvenlikte yapay zeka konularının işlendiği etkinlikte TÜBİTAK uzmanları tarafından öğrencilere ufuk açıcı önemli bilgilendirmeler yapılırken Zonguldak’ta düzenlenen Siber Güvenlik çalışmalarının ülkemiz açısından önemi vurgulandı.

Katılımcıların 2. aşamada ileri düzey web zafiyetleri eğitimleri alacağı program 28 Haziranda Türk Telekom’a yapılacak olan teknik gezi programı ile tamamlanacaktır. Ülkemizin ulusal stratejilerine hizmet ederken aynı zamanda yetişmiş insan gücünü artırarak dünya çapındaki siber güvenlik uzmanı ihtiyacının karşılanmasındaki en yüksek payın bölgemizden karşılanmasını hedefleyen Batı Karadeniz Kalkınma Ajansının Dijital Teknolojiler ve Siber Güvenlik alanındaki mesleki uzman yetiştirme ve geliştirme çalışmaları önümüzdeki dönemde de hızla devam edecektir.