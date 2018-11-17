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Bakırköy’de yolda giderken büyük şok yaşadılar!

Bakırköy’de, bir ağaç seyir halindeki aracın üzerine devrildi.

17 Kasım 2018 Cumartesi 15:25
Bakırköy’de yolda giderken büyük şok yaşadılar!

Olay, Bakırköy Şenlikköy Florya Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, oğlunun veli toplantısı için yola çıkan Sevim Kaman'ın kullandığı 34 SJ 5482 plakalı otomobilin üzerine yol kenarında bulunan bir ağaç devrildi. Bir anda neye uğradığını şaşıran kadın sürücü ve oğlu, korku dolu anlar yaşadı. Kazayı yara almadan atlatan anne ve oğul, durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. 

"ÖLEBİLİRDİK, İÇİNDE OĞLUM VARDI" 

Olayı anlatan Sevim Kaman, "Seyir halindeyken ağaç birden üzerimize devrildi, çok korktuk. Ağaca bakım falan yapıyorlar galiba, koca ağaç nasıl devrildi, Allah korudu yani. Ölebilirdik, içinde oğlum vardı. Belediyeden zaten şikayetçiyiz, ağaçlara bakım yapılmamış koca ağaç nasıl üzerimize devrildi? Vinç gelmedi oğlumun toplantısına yetişemedim. Oğlum zaten çok korktu, ben çok korktum yani kıl payı kurtulduk resmen. Cam parçalanabilirdi, tepemize gelebilirdi, arabanın tepesine gelse ezilebilirdik. Çok büyük, çok kalın bir ağaç. Çok korktuk yani.  Şikayetçiyim ben iki saat burada mağdur kaldım" dedi. 

OTOMOBİL VİNÇ YARDIMIYLA KURTARILDI

Olayın ardından bölgeye itfaiye ekipleri ve polis sevk edildi. İtfaiye ekipleri önce ağacı kesmek istedi ancak kadın sürücü, aracının zarar görebileceğini söyleyerek vinç yardımıyla kaldırılmasını istedi. Olay yerine çağrılan vinç, ağacı halatlar yardımıyla kaldırarak otomobili kurtardı. 

Haber Tarihi: 17 Kasım 2018 Cumartesi 15:25
  1. İstanbul Bakırköy

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