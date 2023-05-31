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Yaşam Bakırköy’de üst geçide takılan tır devrildi!
Yaşam

Bakırköy’de üst geçide takılan tır devrildi!

Yeniakit Publisher
2023-05-31 23:56:00 -
Bakırköy’de üst geçide takılan tır devrildi!

İstanbul'un Bakırköy ilçesinde tır üst geçide takılarak devrildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken trafikte yoğunluk oluştu.

İstanbul'un Bakırköy ilçesinde konteyner yüklü tır seyir halindeyken üst geçide takılarak devrildi. Kazada ölen ya da yaralanan olamazken ekipler tırı kısa sürede kaldırdı.

Olay, akşam saatlerinde Yeşilköy Mahallesi Rauf Orbay Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre. Mesut Ü. yönetimindeki 68 ADG 421 plakalı tır üst geçide sıkıştı. Sıkışmanın etkisi ile tır yan yattı. Olayı gören civardaki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken araç sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu.

İnceleme başlatıldı

Kaza sonucu yoğun trafik kuyrukları oluştu. Yan yatan tır ekipler tarafından kaldırılırken, polis ekipleri kaza ile ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

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