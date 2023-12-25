Bakırköy meydanındaki rezilliğe müdahale edildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Gereği yapıldı" ifadesiyle sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından yapılan çalışma sonrası, sosyal medya platformu Twitter'da (X) kahraman ordumuza, askerimize dil uzatan, hakaret eden O.K. isimli şahıs, Antalya Güvenlik Şube Müdürlüğümüzce yakalandı. Halkımızın arasına nifak tohumları ekmek isteyen, kutsal değerlerimize hakaret edenler, yüce Türk adaleti önünde hesap vermeye devam edecek."

Bakan Yerlikaya, "Gereği yapıldı-2" ifadesiyle sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul Emniyet Müdürlüğünce, Bakırköy Özgürlük Meydanı'nda dijital platformlarda yayınlanmak üzere çekim yapan, ordumuz ve askerlerimiz aleyhinde söylemlerde bulunarak hakaret eden B.T, S.Y.G, N.K. ve F.G. isimli şüpheliler yakalandı ve adli makamlara sevk edildi. Emniyet ve Jandarma Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıklarımızca, kahraman ordumuza, askerimize dil uzatan, hakaret eden hesap hakkında inceleme başlatıldı. Halkımızın arasına nifak tohumları ekmeye çalışan, terörü öven, milli ve manevi değerlerimize hakaret edenler hukuk önünde hesap vermeye devam edecek."

ÖNE ÇIKAN VİDEO