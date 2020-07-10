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Gündem

Bakırköy 'lağıma' mahkum edildi

İstanbul'un Bakırköy sahilinde denize bırakılan lağım suları, sahil şeridinin rengini değiştirdi. Rahatsız edici seviyelere ulaşan pis koku ise vatandaşların tepkisine neden oldu.

Yeniakit Publisher
2020-07-10 14:02:00 - 2020-07-10 14:07:13

İstanbul'un Bakırköy ilçesinde bulunan sahile 2 aydır lağım suları bırakılıyor.

Kanalizayon gideri denize verilince sahil şeridinin bir bölümünün rengi değişti.

Pis su masmavi denizin rengini değiştirirken havaların sıcaklığından dolayı ise pis koku sahilde nefes aldırmıyor.

Ortaya çıkan bu rezilliğine vatandaşlar tepki gösterdi.

Konuya ilişkin Akit TV mikrofonuna konuşan Bakırköylü bir vatandaş, "Bakırköy Belediyesi, malesef yıllardır hiç çalışmıyor. Bakırköy için hiçbir şey yapmıyor. Üstelik hepte kazanıyorlar, ben anlamıyorum. Şimdi Haliç'e git millet eskiden balık tutuyordu, şimdi kokuyor. Bunların gelmişi geçmişi çöplük. Bundan bunların haberleri bile yoktur." dedi.

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Yorumlar

Şeref Kazan

Bu haber için dahi AK partiye oy devşirme amacı güdüyorsunuz Bakırköy vatandaşlarının ekseriyeti CHP kanalizasyonu başlarına boşaltsa başka partiye oy vermezler mikrofon uzattığınız halk genellikle oraya gezmeye gidenler
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Abdulcabbar

Herkesi Allah layık olduğu şekilde yönettirir...Bu yöneticisini de kendilerine seçtirir...El altından Tayyibe darbe vurmak neymiş? Allahın sopası yok tabirini düşünmek lazım....
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