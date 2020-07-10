Bakırköy 'lağıma' mahkum edildi

İstanbul'un Bakırköy ilçesinde bulunan sahile 2 aydır lağım suları bırakılıyor.

Kanalizayon gideri denize verilince sahil şeridinin bir bölümünün rengi değişti.

Pis su masmavi denizin rengini değiştirirken havaların sıcaklığından dolayı ise pis koku sahilde nefes aldırmıyor.

Ortaya çıkan bu rezilliğine vatandaşlar tepki gösterdi.

Konuya ilişkin Akit TV mikrofonuna konuşan Bakırköylü bir vatandaş, "Bakırköy Belediyesi, malesef yıllardır hiç çalışmıyor. Bakırköy için hiçbir şey yapmıyor. Üstelik hepte kazanıyorlar, ben anlamıyorum. Şimdi Haliç'e git millet eskiden balık tutuyordu, şimdi kokuyor. Bunların gelmişi geçmişi çöplük. Bundan bunların haberleri bile yoktur." dedi.