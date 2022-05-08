Bakırköy- Kirazlı Metro hattı ne zaman açılacak? Bakırköy- Kirazlı Metro hattı güzergahları:

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul'da Bakırköy-Kirazlı, Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı, Başakşehir-Kayaşehir, Halkalı-İstanbul Havalimanı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro hatları ile Altunizade-Bosna Bulvarı ve Kazlıçeşme-Sirkeci raylı sistem projelerinin yapımının sürdüğünü anlattı.

Bakırköy- Kirazlı Metro hattı ne zaman açılacak?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 8,4 kilometre uzunluğunda olan Bakırköy-Kirazlı Metro Hattı'nın tünel kazılarının tamamlandığını belirterek, "Çalışmalarımızı, bir yıl içinde İstanbul'a yeni bir hat daha kazandıracak olma heyecanıyla aralıksız sürdürüyoruz." dedi.

Bakırköy- Kirazlı Metro hattı güzergahları nereden geçiyor?

Bakırköy- Kirazlı Metro Hattı'nın nereden geçtiğine, Bakırköy- Kirazlı Metro Hattı güzergahlarının neresi olduğu yine vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bakan Karaismailoğlu, hattın "Bakırköy Sahil (İDO), Özgürlük Meydanı, İncirli, Haznedar, İlkyuva, Yıldıztepe, Molla Gürani" olmak üzere 7 istasyonu bulunduğunu açıkladı.

Yeni metro hatları ne zaman nerede açılacak?

Karaismailoğlu, bu yaz sonuna kadar Pendik-Sabiha Gökçen ve Kağıthane-İstanbul Havalimanı metroları ile İBB yapmadığı için 2 yıl önce bakanlık olarak devraldıkları Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattının hizmete açılacağını söyledi.