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Aktüel Bakırköy Belediyesi binasında darbedildiğini iddia eden kadın suç duyurusunda bulundu
Aktüel

Bakırköy Belediyesi binasında darbedildiğini iddia eden kadın suç duyurusunda bulundu

Yeniakit Publisher
2020-12-31 16:17:25 -
Bakırköy Belediyesi binasında darbedildiğini iddia eden kadın suç duyurusunda bulundu

İSTANBUL (AA) - Taşınmazının satışı ile ilgili gerçekleşen ihaleye katılması engellenerek darbedildiğini öne süren İlknur Meral, Bakırköy Belediye Başkan Yardımcısı ve güvenlik görevlileri hakkında suç duyurusunda bulundu.

Bakırköy Adalet Sarayı'na gelen İlknur Meral, savcılığa suç duyurusu dilekçesini sundu.

Meral dilekçesinde, Bakırköy'deki bir sitede daire maliki olduğunu, depreme dayanıksız riskli yapılardan olması nedeniyle taşınmazın yıkıldığını ve şahsına ait hissenin, Bakırköy Belediyesi tarafından 29 Aralık saat 14.00'te satışına karar verildiğini anlattı.

Dilekçesinde, satışın yapılacağı odaya girmek istediğinde Bakırköy Belediye Başkan Yardımcısı olan Mali İşler Müdürü T. B. tarafından engellendiğini ve güvenlik görevlilerinin zor kullanarak kendisini çıkarttığını öne süren Meral, yaşanan arbede sırasında darbedilerek yaralandığını ve hastanede tedavi gördüğünü iddia etti.

Meral dilekçesinde, ihalenin usul ve yasa hükümlerine aykırı olarak yapıldığını, kendisinin izlemesinin ve başka alıcıların ihaleye katılmasının engellendiğini ifade ederek, ilgililer hakkında "kasten yaralama", "hakaret", "tehdit" ve "ihaleye katılımı engelleme" suçlarından dava açılmasını istedi.

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