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Gündem Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu'ndan Ekrem İmamoğlu'na: ‘Kibir Abidesi’
Gündem

Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu'ndan Ekrem İmamoğlu'na: ‘Kibir Abidesi’

Yeniakit Publisher
2024-03-16 09:00:00 -

CHP''li Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu, katıldığı canlı yayında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na sert eleştirilerde bulundu. Kerimoğlu açıklamasında, "Sayın İmamoğlu'nun küçümseyen tavrı ve kibirli tavrını kendisine hiç yakıştıramıyorum" dedi.

Yerel seçimlerin yaklaşmasıyla birlikte CHP'nin içindeki kriz de arttı.

SÖZLERİ YENİDEN GÜNDEM OLDU

CHP'li Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu, geçtiğimiz aylarda katıldığı Habertürk yayınında söylediği sözler yeniden gündem oldu. Kerimoğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun psikolojik olarak sorunları olduğunu söylemişti.

"KİBİRLİ TAVRINI KENDİSİNE HİÇ YAKIŞTIRAMIYORUM"

İmamoğlu'na hasta gözüyle baktığını belirten Kerimoğlu, "Sayın İmamoğlu'nun küçümseyen tavrı ve kibirli tavrını kendisine hiç yakıştıramıyorum" dedi.

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