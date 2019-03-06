Bakırköy Adliyesi önünde silahlı saldırı İstanbul Bakırköy Adalet Sarayı önünde düzenlenen silahlı saldırı sonucu bir kişi yaralandı

Bakırköy Adalet Sarayı önünde silahlı saldırı sonucu bir kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevkedilirken yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Saldırıyla ilgili inceleme sürüyor.

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