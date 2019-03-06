Bakırköy Adliyesi önünde silahlı saldırı

İstanbul Bakırköy Adalet Sarayı önünde düzenlenen silahlı saldırı sonucu bir kişi yaralandı
06 Mart 2019 Çarşamba 16:43
Bakırköy Adalet Sarayı önünde silahlı saldırı sonucu bir kişi yaralandı.
Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevkedilirken yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Saldırıyla ilgili inceleme sürüyor.
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HERKESE 600 EK GÖSTERGEVERİLİRSE HERKES YARARLANIR EK GÖSTERGESİ OLMAYANA 600 VERİN1000 OLANA 600-- 2000 OLANA 600 VERİ BÖYLE DEVAM ETSİN HERKES FAYDALANSIN KENDİ ÜST DERECESİNE ÇIKMIŞ OLUR YETKİLİLER OKUSUN
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