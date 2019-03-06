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Bakırköy Adliyesi önünde silahlı saldırı

İstanbul Bakırköy Adalet Sarayı önünde düzenlenen silahlı saldırı sonucu bir kişi yaralandı

06 Mart 2019 Çarşamba 16:43
Bakırköy Adliyesi önünde silahlı saldırı

Bakırköy Adalet Sarayı önünde silahlı saldırı sonucu bir kişi yaralandı.

Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevkedilirken yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Saldırıyla ilgili inceleme sürüyor.

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 16:43
  1. Bakırköy Adalet Sarayı
  2. Bakırköy

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  • BANADABANADA56 dk önce
    HERKESE 600 EK GÖSTERGEVERİLİRSE HERKES YARARLANIR EK GÖSTERGESİ OLMAYANA 600 VERİN1000 OLANA 600-- 2000 OLANA 600 VERİ BÖYLE DEVAM ETSİN HERKES FAYDALANSIN KENDİ ÜST DERECESİNE ÇIKMIŞ OLUR YETKİLİLER OKUSUN

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