Bakırhan’ın çıkışı kulisleri hareketlendirdi! 2026 bütçesinde yine asgari ücretliler yok, yine emekliler yok

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde partisinin başlattığı, 'Ekmek ve Barış İçin Bütçe' yürüyüş programına katıldı. Kızılpınar Mahallesi'nde toplanan partililere konuşan Bakırhan, "Bugün çok önemli bir şey yapıyoruz. Türkiye'nin dört bir yanında, şu anda ekmek ve barış için kentler yola çıkıyor. Ankara'da bir araya geleceğiz. Bütçenin görüşüldüğü bu süreçte emekçinin, kadının, gencin, emeklinin, asgari ücretlinin, çiftçinin, küçük esnafın hakkını savunmak için hep birlikte Ankara'da sesimizi yükselteceğiz, bu vesileyle Çerkezköy'e geldik.

Ev sahipliğinizden dolayı teşekkür ediyoruz. Biliyorsunuz; Türkiye'de bütçe görüşmeleri Meclis'te yapılıyor. Komisyon aşamasında da televizyonlarda izlediniz. 22-23 yıldır iktidarda bulunan iktidarın 2026 bütçesinde yine asgari ücretliler yok, yine emekliler yok, yine kadınlara dönük bir bütçe yok. Barınamayan öğrenciler için herhangi bir şey yok. Varsa da yaşamlarını değiştirebilecek, kolaylaştırabilecek bir bütçeye biz rastlamadık" dedi.

'EMEKLİ NEREDEYSE DIŞARI ÇIKMIYOR'

Bakırhan, "Biz de dedik ki madem bu iktidar, asgari ücretliyi, emekçiyi, kadını, genci düşünmüyor, ezileni düşünmüyor, her gün kepenk kapatan esnafı düşünmüyor. Biz de gidelim oralarda dertlerini dinleyelim, taleplerini alalım. Türkiye'nin dört bir yanından da Ankara'ya doğru yürüyelim. Tabii bütçe görüşmelerinin yapıldığı sırada da Ankara'da, Meclis'in önünde emekçinin, ezilenin, asgari ücretlinin hakkını orada haykıralım. Hem Meclis'te sahiplenelim hem de 'Ankara'da emekçinin ezilenin, emekçinin sesi soluğu olalım' dedik. Onun için buradan başladık. Maşallah gelir gelmez de yağmur yağdı, demek bereketli bir başlangıç oldu. İnşallah bereketli bir son da olur. İnşallah hem Meclis'te hem sokaklarda verdiğimiz mücadeleyle birlikte emekçimiz daha iyi bir ücret alır. Asgari ücret istediğimiz oranda artabilir. Bakın asgari ücret için komisyon görüşmelerinde dedik ki; asgari ücret en az yoksulluk sınırının yarısı olsun. 46 bin lira olsun. Biliyorum; 46 bin lirayla da geçim sürmek zor. 'Ama şimdilik 46 bin lira olsun, yılda iki defa da enflasyona göre artırılsın' dedik.

Emekli neredeyse dışarı çıkamıyor. Dedik ki emeklilerin de en düşük maaşı yine 46 bin lira olsun, yılda iki defa güncellensin. Dedik ki geçinemeyen ailelerimize gelir desteği sağlansın. Türkiye mutsuz, Türkiye geçinemiyor, ekonomi iyi değil. Bunu haykırmamıza rağmen Meclis'tekiler duymak istemiyorlar. Onlar gayet refah içerisinde yaşadığımız bir ülkede olduğumuzu zannediyorlar. İnşallah Çerkezköy'den, Türkiye'nin dört bir yanından, yüzlerle, binlerle, on binlerle yola çıktığımız siz değerli emekçilerle birlikte sesinizi daha gür bir şekilde Ankara'da, Meclis'te haykırarak dile getirerek uykuda olan, bu Türkiye'de halkın emekçilerin ne yaşadığını bilmeyen iktidarı uyarırız diyoruz" diye konuştu. (DHA)