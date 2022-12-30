Bakırdan kötü haber! Yıl sonu tekrar...

Bakır bugünkü işlemlerde yatay seyretti ancak genel olarak daha güçlü dolar, Çin'de kötüleşen Kovid-19 durumu ve sanayi metalleri üzerindeki küresel ekonomik yavaşlama endişeleri nedeniyle 2018'den bu yana ilk yıllık düşüşe doğru ilerliyor.

Londra Metal Borsası'nda üç ay vadeli bakır, TSİ 05.49'da yatay seyrederek 8.422 dolar/tonda kaldı. Kontrat, 2022'de %13,4 değer kaybetti.

Shanghai Vadeli İşlemler Borsası'nda, Şubat vadeli kontrat, %0,4 düşüşle 66.080 yuan/tondan (9.493,57 dolar) işlem gördü, 2022'de yaklaşık %1,1 düşüş yaşadı.

Dolar, Fed'in agresif para politikası sıkılaştırması ve küresel büyüme görünümüne ilişkin endişelerin desteğiyle yedi yılın en iyi performansını sergiliyır.

Çin'in katı Kovid politikası, sanayi aktivitesini ve iç talebi sınırlamasının yanı sıra geçen ay kamuoyunda huzursuzluğu ateşledi.

LME'de alüminyum yatay seyrederek 2.405 dolar/tondan, çinko %0,5 artışla 2.999 dolar/tondan, kurşun %0,6 düşüşle 2.259 dolar/tondan ve kalay %1,1 artışla 25.195 dolar/tondan işlem gördü.

SHFE'de alüminyum yatay seyrederek 18.710 yuan/tondan, kalay %0,7 artışla 208.730 yuan/tondan, çinko %0,6 düşüşle 23.685 yuan/tondan, nikel %0,6 artışla 229.470 yuan/tondan ve kurşun %0,1 düşüşle 15.915 yuan/tondan işlem gördü.

Çin'in Kovid'de U dönüşü, demir cevherinde yıl sonunda ralliyi güçlendirdi

Çin'in pandemi kontrollerini aniden gevşetmesi, 2023'te talepte toparlanma umutlarını körüklerken, Dalian'da demir cevheri altı ayın en yükseks eviyesini geçti. Kontrat yıllık %43'lük bir kazanç yolunda ilerliyor.

Vadeli işlemcilerin Çin genelinde artan Covid-19 enfeksiyonlarına ilişkin endişelerini bir kenara bırakmasıyla spot demir cevheri fiyatları da bu hafta yükseldi ve beş ayın zirvesine ulaştı. Ancak, üç yıl içindeki en zayıf yıl sonu seviyesini görmeye hazırlanıyor.

Dalian Emtia Borsası'nda Mayıs vadeli demir cevheri, %2,2 artışla 858 yuan/tona (123,29 dolar) yükseldi ve 10 Haziran'dan bu yana en yüksek seviyesini gördü.

Singapur Borsası'nda, Ocak vadeli demir cevheri %0,7 artışla 115,95 dolar/ton ile Temmuz sonundan bu yana en yüksek seviyesini gördü.

Spot demir cevheri ise dün 116 dolara çıkarak Ağustos başından bu yana en yüksek seviyesini gördü.

Citi analistleri, demir cevherinin yakın vadede güçlü kalması bekliyor.

Dalian'da koklaşabilir kömür ve kok kömürü sırasıyla %0,5 ve %1,5 arttı.

Shanghai Vadeli İşlemler Borsası'nda inşaat demiri %1,5, sıcak haddelenmiş rulo %1,7 arttı, filmaşin %1,2 düştü. Paslanmaz çelik %0,4 geriledi.

Başka analistlere Çin'in kötüleşen Kovid durumuyla ilgili endişeler, kısa vadeli demir cevheri ve çelik fiyatlarını düşürebilir.