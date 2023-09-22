Bakır ve demir haftalık kayba hazırlanıyor!

Londra'da bakır fiyatları, artan stoklar ve doların güçlenmesi sonucu haftalık düşüş yoluna girerek dün neredeyse dört ayın en düşük seviyesine geriledikten sonra bugün yükseldi.

Londra Metal Borsası'nda (LME) üç ay vadeli bakır, dün Ağustos ayının başından bu yana en kötü bir günlük yüzde düşüşünü kaydettikten ve 31 Mayıs'tan bu yana en zayıf seviyesine ulaştıktan sonra bugün TSİ 06.03'te %0,6 artışla 8.243,50 dolar/tona yükseldi.

Şangay Vadeli İşlemler Borsası'nda Ekim vadeli bakır kontratı, %0,8 düşüşle 68.180 yuan/tona (9.339,34 dolar) geriledi.

LME'de stoklar Mayıs 2022'den bu yana en yüksek seviyesine çıktı.

Analistler, Çin'in ekonomik büyümesinin dengesiz kalması ve ABD Doları'nın gücünün endüstriyel metallere yönelik küresel talebi sınırlamaya devam etmesi nedeniyle bakır stoklarındaki artışın fiyatları daha da düşürme potansiyeline sahip olduğunu belirtti.

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LME'de nikel %0,9 artışla 19.255 dolar/tondan işlem gördü yükseldi ancak Temmuz 2022'den bu yana en düşük seviyesine yakın seyrediyor. Alüminyum %1,5 artışla 2.244 dolar/tondan, çinko %1,3 artışla 2.546 dolar/tondan, kurşun %0,7 artışla 2.197,50 dolar/tondan ve kalay %0,5 artışla 25.585 dolar/tondan işlem gördü.

Demir cevheri, Çin'in destek önlemleri nedeniyle arttı, ancak haftalık düşüşe ilerliyor

Demir cevheri vadeli işlemleri, Çin'in işletmelere yönelik destek tedbirlerine ilişkin haberler ve Rio Tinto'nun Pilbara bölgesindeki bir maden sahasındaki çalışmayı durduğunu açıklamasının ardından bugün yükseldi.

Ancak çelik üretimi hammaddesi, Çin'in sorunlu emlak sektörüne ilişkin sürekli endişeler nedeniyle haftalık düşüş yolunda ilerliyor.

Singapur Borsası'nda Ekim demir cevheri kontratı, TSİ 07.22'de %2 artışla 119,80 dolar/tona yükseldi. Kontrat geçen hafta altı ayın zirvesine ulaştıktan sonra bu hafta %2'den fazla düştü.

Dalian Emtia Borsası'nda Ocak vadeli demir cevheri, sabah işlemlerini %0,6 artışla 869 yuan/ton (119,03 dolar) seviyesinde tamamladı.

Yatırımcılar, devlet medyasının Piyasa Düzenleme Kurulu tarafından yayınlanan 22 önlemi gerekçe göstererek, Çin'in pazar erişiminin önündeki engelleri kaldırmaya ve özel ekonomiye yönelik politika desteğini artırmaya devam edeceğini söyleyen haberlerini memnuniyetle karşıladı.

Öte yandan dünyanın en büyük demir cevheri üreticisi Rio Tinto, Avustralya'daki Pilbara tesisindeki çalışmaları, bir kayanın düşmesinin ardından durdurduğunu bildirdi.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda inşaat demiri %0,4, sıcak haddelenmiş rulo %0,2, filmaşin %1,5 ve paslanmaz çelik %0,6 düştü.