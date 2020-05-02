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Aktüel

Bakır kazanı hırsızları jandarmadan kaçamadı

Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde bir depodan bakır kazan ve hurda malzeme çalan hırsızlar jandarma tarafından yakalandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-02 01:00:35 -
Bakır kazanı hırsızları jandarmadan kaçamadı

Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde bir depodan bakır kazan ve hurda malzeme çalan hırsızlar jandarma tarafından yakalandı.


İlçeye bağlı Bakır Mahallesinde M.F.Y. ait depodan çok sayıda bakır kazan, tencere ve hurda malzeme çalındığı ihbarını alan Kırkağaç İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan incelemede olaya karışan 35 ALL 48 plakalı kamyonet tespit edildi. Kamyoneti bulup sürücüsü H.B’yi gözaltına alan ekipler, olaya karışan başka kişilerin de olabileceğinden şüphelenerek, ele geçirdiği kamyoneti sakladı ve şüpheli H.B’yi ifadesinin ardından serbest bıraktı.Bir süre sonra jandarma ekipleri, ilçe jandarma komutanlığı etrafında dolaşan ve karakolun otoparkındaolaya karışan kamyoneti arayan C.Ü’yü tespit etti. C.Ü.’yü takibe alan jandarma ekipleri şahsın H.B.’nin evine girdiğini farketti. Evde C.Ü. ve H.B. arasında tartışma çıkması üzerinde jandarma ekipleri eve operasyon düzenledi. Gözaltına alınan 2 şüpheli ifadelerinde olayı;H.B, S.K, F.C, T.K. ve E.A. ile birlikte gerçekleştirdiklerini itiraf etti. İsmi geçen şüpheliler de gözaltına alınmasının ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan 7 zanlıdan E.A, H.B. ve C.Ü. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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