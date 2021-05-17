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Gündem Bakir İzetbegovic: Erdoğan olanlara yüksek ses çıkaran nadir liderlerden biri
Gündem

Bakir İzetbegovic: Erdoğan olanlara yüksek ses çıkaran nadir liderlerden biri

Bosna Hersek'te Demokratik Eylem Partisi Genel Başkanı Bakir İzetbegovic, Başkan Erdoğan'ın Filistinlilere yapılan zulümlere yüksek ses çıkaran nadir liderlerden birisi olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-05-17 19:00:00 -
Bakir İzetbegovic: Erdoğan olanlara yüksek ses çıkaran nadir liderlerden biri

Bosna Hersek'te Demokratik Eylem Partisi Genel Başkanı Bakir İzetbegovic, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Filistin topraklarının İsrail tarafından 70 yıldır yağmalanmaya devam ettiğini ifade ederek, "Çözümler üretilmeye çalışılıyor. Ülkeler tepki gösteriyor. İsrail'in yaptıkları kabul edilmiyor ancak İsrail yapmaya devam ediyor." dedi.

İsrail'i destekleyenlerin ise ülkenin bayrağını hükümet binalarına astığını belirten İzetbegovic, "Yıkıntılardan cansız çocuk bedenleri çıkarılıyor. Müslümanlar bir şeyler yapmak istiyor ama organize edilen bir savunma yok. Unutulmamalıyız ki Filistinliler Müslümanlar için önemli yerleri koruyor." diye konuştu

İzetbegovic, Müslümanlara İsrail'i boykot etme çağrısında bulunarak, İsrail'in yaptıklarının insan ırkı ve medeniyeti derinden yaraladığını vurguladı.

Bosna Hersek'te de 1990'lı yıllarda yaşanan savaşta binlerce çocuğun öldürüldüğünü anımsatan İzetbegovic, "Şiddetin her türlüsü aynıdır. Acımasız bir askeri güç sivillere saldırdığında her zaman aynısı olur. Bu Bosna Hersek'te de oldu, Suriye'de de şimdi Filistin'de. Maalesef bunlar gerçek adalet savunucuları bir dur demeden bitmeyecek." ifadesini kullandı.

İzetbegovic, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, sosyal medya hesabı üzerinden ülkesine destek verenler arasında Bosna Hersek bayrağına yer vermesine ilişkin, "Bize sormadan etmeden Bosna Hersek bayrağını koymuş zira Bosna Hersek'in iki entitesinden biri olan Sırp Cumhuriyeti'nde (RS) İsrail bayrağı yansıtıldı. En acıyan yerimizden vurmak için Filistin'i seçtiler." dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Filistinlilere yapılanlara yüksek ses çıkaran nadir liderlerden birisi olduğunu vurgulayan İzetbegovic, şiddettin bir an önce sonlandırılması temennisinde bulundu.

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