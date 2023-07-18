Bakır fiyatlarında yön değişti!
LME'de bakır, ABD dolarındaki zayıflığın etkisiyle hafif artıda.
Londra Metal Borsası'nda 3 ay vadeli bakır fiyatı, ABD dolarının önde gelen para birimleri karşısında zayıflamasının etkisi ile hafif bir yükseliş gösterdi.
Dün, Çin'de açıklanan ikinci çeyrek GSYH verilerinin yarattığı hayal kırıklığının tırmandırdığı talep endişelerinin etkisiyle yüzde 2,1 düşen 3 ay vadeli bakır fiyatı, bu sabah yüzde 0.04 artışla 8 bin 494 dolar/ton seviyesinden işlem görüyor.
Şanghay'da Ağustos vadeli bakır kontratı ise yüzde 0,9 düşüşle 68 bin 500 yuan/ton seviyesinde.
Bu sabah LME'de alüminyum fiyatı yüzde 0,07 artışla 2.256,50 dolar/ton, nikel yüzde 0,24 yükselişle 21 bin 105 dolar/ton, kurşun yüzde 0,24 artışla 2.104,50, dolar/ton, kalay yüzde 0,13 yükselişle 28 bin 400 dolar/ton seviyesinden iylem görüyor. Çinko da yüzde 0,02 artışla 2410,50 dolar/ton seviyesinde.
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