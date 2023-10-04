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Ekonomi Bakır fiyatlarında düşüş sürüyor!
Ekonomi

Bakır fiyatlarında düşüş sürüyor!

Yeniakit Publisher
2023-10-04 09:51:00 -
Bakır fiyatlarında düşüş sürüyor!

Bakır fiyatları, güçlü dolar ve yüksek stoklar nedeniyle 8.000 dolar/tonun altında seyrediyor

Bakır fiyatları, güçlü dolar ve yüksek stoklar nedeniyle 8.000 dolar/tonun altında seyrediyor
Bakır fiyatları, güçlü dolar ve borsa depolarındaki artan stokların baskı oluşturmasıyla 8.000 dolar/ton destek seviyesinin altında kaldı.

Londra Metal Borsası'nda (LME) üç ay vadeli bakır, 26 Mayıs'tan bu yana ilk kez dün 8.000 doların altına geriledi ve bugün TSİ 05.33'te %0,4 düşüşle 7.976,50 dolar/tona geriledi.

LME'de alüminyum %0,4 düşüşle 2.280,50 dolar/tondan, nikel %0,5 düşüşle 18.640 dolar/tondan, çinko %0,1 artışla 2.505 dolar/tondan ve kurşun %0,2 artışla 2.121,50 dolar/tondan işlem gördü.

Dolar 11 ayın en yüksek seviyesinde seyrederken LME'de bakır stokları 166.475 ton ile iki yılın en yüksek seviyesinde.
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