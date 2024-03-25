Bakır fiyatları yükseliyor!

Bakır fiyatları, Çin'de stok artışının yavaşlamasıyla arttı

Londra'da bakır fiyatları, Çin'de stok artışının yavaşlaması ile haftalık kayıplarının ardından toparlanarak yükseldi.

Londra Metal Borsası'nda (LME) üç ay vadeli bakır, TSİ 06.39'da %0,5 artışla 8.912 dolar/tona yükselirken, Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda (SHFE) Mayıs vadeli bakır kontratı, 72.520 yuan/ton (10.068,73 dolar) seviyesinde sabit kaldı.

SHFE'de bakır stokları, 22 Aralık'tan bu yana ilk kez haftalık bazda düşerek 285.090 tona geriledi, ancak güçlü Çin üretimi ve ithalatı nedeniyle hâlâ 2020'den bu yana en yüksek seviyeleri civarında seyrediyor.

Analistler, Çin rafinerilerinin Mart ayında üretimi henüz azaltmadığını ve tüketimin sadece yavaş bir hızda geri döndüğünü belirtti ancak stok birikiminin sona erdiğine dair işaretler oluğunu ifade etti.

ABD Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu verileri, Çin'deki potansiyel arz kesintisi nedeniyle Comex bakır spekülatörlerinin uzun pozisyonlarını 19 Mart'ta Mayıs 2021'den bu yana en yüksek seviyesi olan 99.829 sözleşmeye yükselttiğini gösterdi.

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