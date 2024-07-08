Bakır fiyatları düşüyor!

LME'de bakır, Çin'de zayıf fiziki tüketim nedeniyle geriledi.

Londra'da bakır fiyatları, Çin'deki fiziki tüketimin zayıf olması nedeniyle düştü, ancak ABD'nin faiz indirimi ve Çin'in talebinin toparlanması beklentileri daha fazla düşüşü sınırladı.

Londra Metal Borsası'nda üç ay vadeli bakır, TSİ 07.15'te %0,2 düşüşle 9.925,50 dolar/tona geriledi. Cuma günü fiyatlar üç haftanın en yüksek seviyesine ulaştı ve son yedi haftadaki ilk haftalık artışını kaydetti.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda Ağustos vadeli bakır kontratı, %0,2 artışla 80.310 yuan/tona (11.048,44 dolar) çıktı.

En büyük tüketici Çin'de bakır tüketimi zayıf kaldı. Shanghai Metals Market tarafından yapılan bir anket, geçen hafta bakır kablo ve tel üreticilerinin faaliyet oranında beklenmedik bir düşüş olduğunu gösterdi.

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Ancak yatırımcıların çoğu bu yılın sonlarında bakır talebi ve fiyatlarına yönelik olumlu tutumunu sürdürdü.

Analistler, mevsimsel talep artışı ve yenilenebilir enerji sektöründeki güçlü tüketim sayesinde bakır talebinin önümüzdeki aylarda toparlanabileceğini belirtti.

Comex bakır vadeli işlemleri, bazı oyuncuların ABD'ye beklenen bakır sevkıyatının gelmemesi nedeniyle risklerini azaltmak için düşüş yönlü veya kısa pozisyonları geri almalarıyla Cuma günü yükseldi.

Comex bakır vadeli işlemleri, Pazartesi günü bir ayın zirvesi olan 4,65 dolar/libreden çok az hareket etti.

LME'de alüminyum %0,2 düşüşle 2.531,50 dolar/tondan, çinko %0,2 düşüşle 2.994 dolar/tondan, kurşun %0,1 düşüşle 2.235,50 dolar/tondan, nikel %0,7 artışla 17.455 dolar/tondan, kalay %0,4 artışla 34.020 dolar/tondan işlem gördü.