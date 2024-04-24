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Gündem Bakın sebepleri neymiş! ‘Garo Paylan Ermeni kilisesinden kovuldu’
Gündem

Bakın sebepleri neymiş! ‘Garo Paylan Ermeni kilisesinden kovuldu’

Yeniakit Publisher
2024-04-24 12:15:36 - 2024-04-24 12:15:31

TBMM’nin ilk Ermeni Milletvekilleri arasında yer alan Garo Paylan’ın Amerika’da Los Angeles - Burbank’te bulunan Aziz Ghevondac Ermeni Kilisesi’nden kovulduğu öne sürüldü.

Halkların Demokratik Partisi’nden üç dönem milletvekili olan Ermeni asıllı Türkiye vatandaşı Garo Paylan’ın sosyal medyada paylaşılan bir bilgiye göre Amerika’da bulunan bir Ermeni Kilisesi’nden kovulduğu belirtildi.

Aktarılana göre; Ermeni cemaati temsilcileri, Paylan’ı Los Angeles - Burbank’te bulunan Aziz Ghevondac Ermeni Kilisesi’nden dışarı çıkardılar. 

Paylan’ın yanında Nikol Paşinyan’ın Los Angeles’ın sıkı destekçilerinden Hınçakyan Partisi’nden Mihran Khaçaturyan’ın olduğu belirtilirken, Paylan’ın kiliseden kovulmasının sebebi olarak da Ermenistan Başbakanı Paşinyan’la görüşmesi olduğu gösterildi.

Kilise’den kovulmasına neden olarak gösterilen diğer sebepler ise şöyle:

İddiaya göre, kendisinin bir Türk vatandaşı olması bile kiliseden çıkarılması için yeterli. 
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Diğer öne sürülen sebep ise nefret ve çatışmadan beslendiğini düşünülen Amerika’daki Ermeni Diasporası’nın; Hocalı Soykırımı’ndan duyduğu üzüntüyü dile getiren ve başsağlığı dileyen Garo Paylan’ı hedefine koyması. 

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