  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Bakın ne istediler! Ermeni diasporası harekete geçti
Dünya

Bakın ne istediler! Ermeni diasporası harekete geçti

Belçika Ermeni diasporasının liderlerinden Peter Petrosyan'ın, Erbil'e giderek Peşmerge komutanından silah ve paralı asker istediği belgelendi.

Yeniakit Publisher
2020-10-15 21:22:00 - 2020-10-15 21:23:27
Bakın ne istediler! Ermeni diasporası harekete geçti

Dağlık Karabağ’ı işgal eden Ermenistan'la ilgili çarpıcı bir belge ortaya çıktı.

Belçika Ermeni diasporasının liderlerinden olan Suriyeli Ermeni Peter Petrosyan’ın devreye girdiği ortaya çıktı.

Süperhaber'in haberine göre; Petrosyan’ın, Kuzey Irak’ın başkenti Erbil’e giderek, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Peşmerge Güçleri Batı Dicle Bölgesi Komutanı Zaim Ali görüştüğü anlaşıldı.

Aynı zamanda Kürdistan Demokratik Partisi Siyasi Bürosu üyesi olduğu da bilinen Petrosyan’ın Zaim Ali adlı peşmerge komutanından, silah sevkiyatı ve paralı asker istediği öğrenildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İngilizler ayağa kalktı! Mesut Özil için imza kampanyası
Spor

İngilizler ayağa kalktı! Mesut Özil için imza kampanyası

İngiliz ekiplerinden Arsenal'de son haftalarda forma şansı bulamayan Mesut Özil ile ilgili taraftarlar imza kampanyası başlattı.
Aliyev dünyaya duyurdu: Türkiye bir şartla asker gönderir
Dünya

Aliyev dünyaya duyurdu: Türkiye bir şartla asker gönderir

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Türkiye, Azerbaycan'a üs kuracak mı?" sorusuna "Tehlike altında olursak kurabilir" cevabını verdi...
Rusya'nın Karabağ korkusu! Azerbaycan bölgeyi ele geçirirse...
Dünya

Rusya'nın Karabağ korkusu! Azerbaycan bölgeyi ele geçirirse...

Dağlık Karabağ'ı işgalden kurtaran bir Azerbaycan'ın bölgede güçlü bir aktör haline geleceğini belirten Doç. Dr. Hüseyin Alptekin, "Rusya iç..
Satılık 2017 Model Hyundai İ 2O
Satılık 2017 Model Hyundai İ 2O

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay