Bakın ne istediler! Ermeni diasporası harekete geçti
Belçika Ermeni diasporasının liderlerinden Peter Petrosyan'ın, Erbil'e giderek Peşmerge komutanından silah ve paralı asker istediği belgelendi.
Dağlık Karabağ’ı işgal eden Ermenistan'la ilgili çarpıcı bir belge ortaya çıktı.
Belçika Ermeni diasporasının liderlerinden olan Suriyeli Ermeni Peter Petrosyan’ın devreye girdiği ortaya çıktı.
Süperhaber'in haberine göre; Petrosyan’ın, Kuzey Irak’ın başkenti Erbil’e giderek, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Peşmerge Güçleri Batı Dicle Bölgesi Komutanı Zaim Ali görüştüğü anlaşıldı.
Aynı zamanda Kürdistan Demokratik Partisi Siyasi Bürosu üyesi olduğu da bilinen Petrosyan’ın Zaim Ali adlı peşmerge komutanından, silah sevkiyatı ve paralı asker istediği öğrenildi.