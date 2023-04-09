  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam Bakın kutuları nasıl açmışlar | Hırsızlar sadaka kutularına dadandı
Yaşam

Bakın kutuları nasıl açmışlar | Hırsızlar sadaka kutularına dadandı

Yeniakit Publisher
2023-04-09 16:22:00 -

Samsun'da hırsızlar, camilerde bulunan sadaka kutularına gözlerini dikti.

Samsun’un Alaçam ilçesinde iki camideki sadaka kutusundan para çalan şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçede bulunan Zincirlikuyu Camii ve Şadibey Camisinde bulunan sadaka kutularından para çalındı. Olay, polis haber verildi. Polis güvenlik kamerası kayıtlarını incelediğinde bir kişinin tel aparatla sadaka kutusundan paraları çaldığını tespit etti. Araştırmaları derinleştiren ekipler, hırsızlık olayını H.O.'yu (51) gerçekleştirdiği tespit etti. Polis ekipleri, camiye tekrar gelen H.O.'yı cami içerisinde suçüstü yakalayarak gözaltına aldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

O anlar saniye saniye kaydedildi! Bir garip hırsızlık olayı
O anlar saniye saniye kaydedildi! Bir garip hırsızlık olayı

Yaşam

O anlar saniye saniye kaydedildi! Bir garip hırsızlık olayı
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Anne ve kızı böyle dolandırıldı! Her gün yeni bir yöntem buluyorlar
Anne ve kızı böyle dolandırıldı! Her gün yeni bir yöntem buluyorlar

Yaşam

Anne ve kızı böyle dolandırıldı! Her gün yeni bir yöntem buluyorlar

Nisan ayında çam ağaçları buz tuttu
Nisan ayında çam ağaçları buz tuttu

Yaşam

Nisan ayında çam ağaçları buz tuttu

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23