Bakın bu ucu bucağı olmayan kuyruk niçin?

İstanbul’da taksi açılış ücretine yapılan yüzde 36'lık zammın ardından taksi sürücüleri, yılın ilk sabahı tarife güncellemek için taksimetre ayarı yapan firmaların önünde yerini aldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezinin (UKOME) aldığı karar doğrultusunda elektronik bilet, taksi, taksi dolmuş ve minibüs ücretlerine yüzde 36, servis ücretlerine ise yüzde 27 oranında yapılan zam bugün itibariyle uygulanmaya başlandı.

Taksimetre ayarı için 1300 lira talep ediliyor

Taksimetre ayarı için kuyruğu giren şoförlerden araç başına 1.300 lira alındığı belirtiliyor.

Eskiden taksilerin ilk açılışı 5,5 lira, indi-bindi ise 14,4 lira idi. Bu rakam yeni yılla birlikte yüzde 36 zamlı ödenecek.

Yeni indi bindi fiyatı 20 lira oldu

Yeni yıldaİstanbul Taksiciler Odası'nın üye esnafına ilettiği mesajda da belirtildiği gibi; açılış 7 lira, kilometre başına 4,5 lira, birim zaman ücreti 0,800 lira ve indi bindi ise 20 lira olarak uygulanacak. Sabahın erken saatlerinde taksi sürücüleri, fiyat güncellemek için taksimetre ayarı yapan firmaların yolunu tuttu. Bağcılar’da uzun araç kuyruğu oluşturan taksiler zaman zaman trafiğin aksamasına neden oldu. Firmaların önündeki kalabalıktan şikayetçi olan bazı taksi sürücüleri, her yıl benzer görüntüleri yaşadıklarını belirterek, yetkililerden izdihamın yaşanmaması için çözüm beklediklerini söyledi.