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Gündem Bakın barışı kimlerle getirecekmiş! Kaftancıoğlu’ndan skandal ötesi sözler
Gündem

Bakın barışı kimlerle getirecekmiş! Kaftancıoğlu’ndan skandal ötesi sözler

Yeniakit Publisher
2023-05-10 12:29:00 -

Seçimlere iş birliği içinde giren CHP ile teröristlerin Meclis’teki kimliği HDP'den tepki çeken açıklamalar gelmeye devam ediyor. CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu, "Terör örgütü propagandası yapanlar da dahil bu ülkeye barışı getireceğiz" dedi.

14 Mayıs seçimlerine sayılı günler kala, iş birliği yapan CHP ve HDP'den tepki çeken açıklamalar gelmeye devam ediyor. 

Ahmet Türk'ün tehdidi, HDP'li isimlerin özerklik sözlerinden sonra şimdi de CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu skandal ifadeler kullandı. 

TERÖR PROPAGANDASI YAPANLARLA BARIŞI GETİRECEKLERMİŞ!

Fox TV yayınında konuşan Kaftancıoğlu, "ülkeye barışı getireceklerini" iddia etti. Terör örgütü propagandası yapanların dahil barışı getireceğini öne süren Kaftancıoğlu, şunları söyledi: 

"Vatandaşlar hazırlıklı olsun 15 Mayıs sabahı Türkiye nüfusunun yüzde 55’İnden fazlası terörist olarak ilan edilebilir.

Hiç korkmasınlar biz 15 Mayıs'tan sonra 86 milyon hep birlikte bu ülkeyi yönetirken terör örgütü propagandası yapanlar da dahil bu ülkeye barışı getireceğiz."
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