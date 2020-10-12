Bakın aylık geliri ne kadarmış! 300 bin TL'lik saat takan Adnan Oktar'dan komik savunma

Suç örgütü elebaşı Adnan Oktar ve örgütüne yönelik 76'sı tutuklu 226 sanık hakkında açılan davaya devam edildi. Bugünkü duruşmada Oktar'ın ek iddianame ve şikayetçilerin beyanlarına karşı savunması alındı. İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Silivri Ceza İnfaz Kurumları'nın karşısında bulunan duruşma salonunda görülen davaya Adnan Oktar, Oktar Babuna, Tarkan Yavaş, Ayşegül Hüma Babuna da aralarında bulunduğu tutuklu sanıklar ile bazı tutuksuz sanıklar katıldı.

Yayınlarda taktığı 300 bin TL'lik saatin hangi arkadaşına ait olduğunu hatırlamadığını savunan Adnan Oktar, 1 milyon 50 bin euro ödeyerek mason olduğu iddiasını reddederek, "Masonluk belgesi aldım. Para ödemedim" iddiasında bulundu.

Mahkeme Başkanı Mehmet Galip Perk, Oktar'a, "Aylık gelirinin 3 bin TL olduğunu söylüyorsun. İnce çizgili altın iplik kullanılmış elbiselerin, ahtapottan ayakkabılarının, yılan derisinden ayakkabılarının söylüyorsunuz. Şatafatlı lüks bir hayat sürdüğünüzü söylemişsiniz. Land Rover, Porsche arabalar. 3 bin TL aylık gelirle bunları nasıl yaptınız" sorusunu yöneltti.

Bunun üzerine Adnan Oktar, "Yılan derili ayakkabı, altın iplikli ceketlere ilişkin söylemim şaka. Benim oradaki üslubumdan belli şaka yaptığım. Altın iplik falan... zaten böyle söylenmez. Ne param var ne arabam. Malım mülküm yok. Dragos'taki evin kirasını ben ödemiyorum. Arkadaşım ödüyor. Pahalı ama. Normal bir yer değil. Taktığım 300 bin TL'lik saat bana ait değil, arkadaşıma ait" iddialarında bulundu.

Taktığı 300 bin TL'lik saatin kime ait olduğunu hatırlamadı!

Bunu üzerine Mahkeme Başkanı Perk, "300 bin TL'lik saat hangi arkadaşına ait" diye sorduğu Oktar, "Hatırlamıyorum, birkaç kere el değiştirdi" dedi. Başkan Perk, "Yayınlarda taktığın 300 bin liralık saatin kime ait olduğunu bilmiyor musun?" sorusunu sordu. Oktar ise, "Galiba Seçim Köse'ye ait. Arabalar da arkadaşlarıma ait" dedi. Yatak odasındaki Fars-Osmanlı karışımı tablolar sorulan Oktar, tabloların da arkadaşlarına ait olduğunu ileri sürdü. Başkan Perk, "Hep arkadaşlarıma ait diyorsun" dedi. Oktar’da, "Elbiseler bana ait" cevabını verdi.

Mahkeme Başkanı Perk'in, "Turnikeden geçirilip sonra sizinle evlendirilen bayanlar olduğuna ilişkin beyanlar var. Bir yayında da çok eşliliği savunan beyanlarınız var. Bununla ilgili ne diyeceksiniz" sorusunu sorduğu Adnan Oktar, "Kalbimde coşkun bir sevgi var kadınlara ilişkin. Sevgi insanların bir vasfıdır, Müslüman'ın vasfıdır. Her şey sevgi içindir. Şu mahkeme de sevgi içindir" diye ilginç bir savunma yaptı.

"Akıl sağlığınız yönünden mahkemeden bir talebiniz var mı?"

Oktar, Mahkeme Başkanı Perk'in, "Akıl sağlığınız yönünden mahkemeden bir talebiniz var mı" sorusu üzerine, "Hayır. Gayet akıllıyım. Aklımın, başımın yerinde olduğu belli zaten" dedi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nü (FETÖ) övdüğü konuşmaları duruşma salonunda dinletilen Adnan Oktar, "Bu konuşmalarda gizli bir aşağılama var. Dünyada Mehdi olarak tanınan adama gariban diyorum, bu aşağılamadır. CIA diyorum, işaret ediyorum. Zekice bakan bunu anlar. Mehdi değil Kahtani diyorum. Çünkü Kathani kan dökendir. Deccal konumuna koyuyorum, bu müthiş bir aşağılamadır" iddialarında bulundu.

FETÖ elebaşısı Gülen'e mektup yazdığını kabul etmedi

FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen'e yazdığı 14 Şubat 2015 tarihli mektup sorulan Oktar, "İlk defa duyuyorum. Benim üslubum değil. Digital verilerden ele geçirilmiş, geçerli değil. Kimin niye gönderdiğini bilmiyorum. Gülen'i benim kadar eleştiren, benim kadar aşağılayan hiç kimse yoktur" iddialarında bulundu.

1.dereceden Mason olduğunu söyledi

Mason olmak için 1 milyon 50 bin Euro ödeme yaparak Masonluk belgesi alıp almadığı sorulan Oktar, "Masonluk belgesi aldım. Beni direk 33. dereceden Mason ilan ettiler canlı yayında. Onların localarına girdik, darvinizmi anlattık localarında. Para ödemedim, param da yok" diye konuştu.

Netanyahu'ya yazdığı mektup

Başkan Perk, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'ya mektup yazdığını hatırlatarak, "İsrail Başbakanı'na bu güzellemeyi niye yaptınız" sorusunu sorduğu Oktar, "Filistin'e zulümleri durdurmak için görüşmeler gerçekleştirdik. İsrail ile Türkiye'nin barışık olması, İsrail'in Türkiye'ye zarar vermemesi, radikallere ve terörizme karşı desteklerimizi ilettik. Marmara Gemisi'nde para ödemiyorlardı, ödettik. Özür dilemiyorlardı, dilettik. Tahran'ı bombalıyorlardı bunu engelledik. Yapılan zulmü durdurdum" iddialarında bulundu.

Mehdi olup olmadığı sorulan Adnan Oktar, "Alimlerden, hocalardan bir çoğu benim 'Mehdi' olduğumu söylüyor. Ama bu bir iltifat. Ben Allah'ın aciz bir kuluyum. Mehdi'yi hepimiz bekliyoruz. Müslüman alemi için bir umut kaynağıdır. Ben seyidim, peygamber soyundan geliyorum. Genetik benzerlikler oluyor, benim de sırtımda ben var. Ben seçilmiş değilim. Hiçbir zaman, vallahi, billahi Mehdilik iddiam yok" iddialarında bulundu.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından hazırlanan 3 bin 908 sayfalık iddianamede Adnan Oktar'ın da aralarında bulunduğu 226 sanık ile 125 mağdur-müşteki bulunuyor.

İddianamede Adnan Oktar Suç Örgütü'nün kuruluşu, yapısı, kuralları, örgüt içi evlilikler, örgütün tarihsel gelişimi, ideolojisi, amacı, örgütün cinsel-mali sömürü düzeni, örgütün gelir kaynakları, silahlanma yapısı, örgütün hukuk grubu, propaganda faaliyetleri ve FETÖ ile ilişkisine detaylı olarak yer veriliyor.

Aramalarda ele geçirilen silahlar!

İddianamede, örgüt üyelerinin ev aramalarında 23 tüfek, 79 tabanca ve 17 bin 596 adet fişek ele geçirildiği bildiriliyor.

Örgüt mensubu, Özel Harekat Şube Müdürlüğü görevlisine 2 adet ateş açtı

İddianamede, 11 Temmuz 2018 tarihinde örgüte yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda, "Dragos" olarak tabir edilen örgüt merkezinde arama işlemlerini yapan kolluk personeline yönelik olarak, hâli hazırda tutuklu bulunan örgüt mensubu Mert Sucu tarafından Özel Harekat Şube Müdürlüğü görevlisine 2 adet ateş açıldığı ancak çelik yelekten dolayı herhangi bir ölüm olay yaşanmadığı bildirildi..

24 ayrı suçtan ceza istemi

İddianamede toplam 226 şüphelinin "Siyasal veya askeri casusluk suçuna teşebbüs", "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma-yönetme", "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmamakla birlikte örgüte yardım etme" ve "Cinsel istismar" gibi toplam 24 ayrı suçtan cezalandırılmaları isteniyor.