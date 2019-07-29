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Bakımsız kent ormanı çöplüğe döndü

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde bulunan Kent Ormanı, vatandaşların gelişi güzel çöplerini bırakması üzerine çöplüğe dönerken hayvanların mesken yeri oldu.

29 Temmuz 2019 Pazartesi 15:44
Bakımsız kent ormanı çöplüğe döndü

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde bulunan Kent Ormanı, vatandaşların gelişi güzel çöplerini bırakması üzerine çöplüğe dönerken hayvanların mesken yeri oldu.


Çaycuma Orman İşletme Şefliği tarafından 2015 yılında yapılan ihale ile özel firmaya kiralanan ve yükümlülükleri yerine getirmediği için sözleşmesi feshedilen kent ormanı kaderine terk edilmiş durumda. İlçe merkezine çok yakın olan ve özellikle yaz aylarında vatandaşlar tarafından çok yoğun şekilde piknik ve yürüyüş alanında kullanılan Çaycuma Kent Ormanı bugünlerde hayvan barınağını andırıyor. Viraneye dönen kent ormanında çöplerin halen toplanmadığı görülürken, sezon sonuna doğru gelinmesine rağmen ineklerin otladığı ve sokak köpeklerinin meskeni durumuna geldi. Kent ormanına giden bazı vatandaşlar gördükleri manzara karşısında hayretler içerisinde kalıyor.

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Haber Tarihi: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 15:44
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