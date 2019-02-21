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Bakımını CHP'li belediyenin yaptığı camide içler acısı görüntüler

İzmir'in Bayındır ilçesindeki Arapbaşı Camisi bakımsızlığıyla dikkat çekiyor. CHP'li belediyenin uzun zamandır uğramadığı camide, tuvaletlerin kullanılamaz halde olduğu ve suların akmadığı öğrenildi.

21 Şubat 2019 Perşembe 18:21
Bakımını CHP'li belediyenin yaptığı camide içler acısı görüntüler

İzmir'in Bayındır ilçesindeki duyarlı vatandaşlar, Arapbaşı Camisi'nin kaderine terk edilmişliğine tepki gösteriyor.

Belediye yetkililerin uzun zamandır bakım yapmadığı camide, tuvaletler kullanılamaz hale geldi.

Cami cemaatinin, suların kesik olması sebebiyle abdest ihtiyaçlarını gideremediği öğrenildi.

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Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 18:21
  1. İzmir
  2. Bayındır

YORUM YAZ

  • mehmet türkmenmehmet türkmen24 dk önce
    akparti hükümeti belediyelere camilerin bakımını temizliğini yapması için para ödüyor. cehape de bunu çatır çatır yiyor. bogazına dursun
  • YXCYXC40 dk önce
    CHP DEMEK PISLIK DEMEKTIR DINI IMANI OLAYAN DOMUZLAR CHP DE TOPLAMNISLA
  • Cüneyt beyaz Cüneyt beyaz 59 dk önce
    Diyanet ne iş yapar ,hadi diyaneti geçtim oranın cemaati ne iş yapar
  • Can AksazCan Aksaz1 sa önce
    Camiler Diyanet islerinin sorumlulugunda degil mi ? Her yil butceden dunyanin parasini bu is icin almiyorlar mi ? Niye belediyelerin sorumlulugu gibi gostermeye calisiyorsunuz ?

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