Bakımını CHP'li belediyenin yaptığı camide içler acısı görüntüler
İzmir'in Bayındır ilçesindeki Arapbaşı Camisi bakımsızlığıyla dikkat çekiyor. CHP'li belediyenin uzun zamandır uğramadığı camide, tuvaletlerin kullanılamaz halde olduğu ve suların akmadığı öğrenildi.21 Şubat 2019 Perşembe 18:21
İzmir'in Bayındır ilçesindeki duyarlı vatandaşlar, Arapbaşı Camisi'nin kaderine terk edilmişliğine tepki gösteriyor.
Belediye yetkililerin uzun zamandır bakım yapmadığı camide, tuvaletler kullanılamaz hale geldi.
Cami cemaatinin, suların kesik olması sebebiyle abdest ihtiyaçlarını gideremediği öğrenildi.
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