Bakımını CHP'li belediyenin yaptığı camide içler acısı görüntüler İzmir'in Bayındır ilçesindeki Arapbaşı Camisi bakımsızlığıyla dikkat çekiyor. CHP'li belediyenin uzun zamandır uğramadığı camide, tuvaletlerin kullanılamaz halde olduğu ve suların akmadığı öğrenildi.

İzmir'in Bayındır ilçesindeki duyarlı vatandaşlar, Arapbaşı Camisi'nin kaderine terk edilmişliğine tepki gösteriyor. Belediye yetkililerin uzun zamandır bakım yapmadığı camide, tuvaletler kullanılamaz hale geldi. Cami cemaatinin, suların kesik olması sebebiyle abdest ihtiyaçlarını gideremediği öğrenildi.

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