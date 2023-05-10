Bakım rutininde tamamen doğal bir adım: Saç spası nedir? Sayesinde her yerinden fışkırıyor! Ezber bozan çözüm!

Rutin şampuanlama işlemi, hasar görmüş saçları onarmak ve saçınızın kaybettiği nemi geri getirmek için yeterli değildir. Evde saç spası yapmak için izleyebileceğiniz bazı adımları izleyerek yenilenmiş ve güçlenmiş bir saçlara sahip olabilirsiniz.

Saçınıza ve saç derinize yağ ile masaj yapın

Saçı beslemek ve saç derisindeki kan akışını uyarmak için saç spasına bir yağ masajı ile başlayın. Herhangi bir saç yağı kullanabilirsiniz, zeytinyağı ve hindistancevizi yağı saç için çok iyi oldukları için harika seçeneklerdir. Tek yapmanız gereken, rahatlamanıza yardımcı olacağı ve aynı zamanda stresi azaltmanıza yardımcı olacağı için yağı nazikçe masaj yapmaktır.



Bir buhar makinesi veya havlu ile saç buharı

Bir sonraki adım, yağdaki besin maddelerinin saç kütikülüne düzgün bir şekilde nüfuz etmesini sağlamak için saçınızı buharlamaktır. Bir buharlı pişirici kullanabilir veya bir havluyu bir kase sıcak suya batırabilir, fazlalığı sıkabilir ve sıcak havluyu başınızın etrafına sarabilirsiniz. Havlu soğuduğunda bu adımı tekrarlayın. Bir sonraki adıma geçmeden önce yaklaşık 15 dakika boyunca düzgün şekilde buhar verin.

Yağı yıkayın

Şimdi saçınızı yıkama zamanı. Saçınızı yıkamak için sülfatsız hafif bir şampuan kullanmayı tercih edin. Saçınızdaki kiri ve yağı tamamen çıkarmak için saçınızı uygun şekilde temizleyin.

Saç spa kremi uygulayın

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Herhangi bir saç spasının en önemli adımı, derinlemesine bakım yapan saç spa kremini uygulamaktır. Saç kreminiz yoksa lor, yumurta, muz ve bal gibi malzemelerden yapılmış ev yapımı bir saç maskesi de kullanabilirsiniz. Saç maskesini saçınızda 20 dakika bekletin.

Son durulama

Son adım, saç spa kremini çıkarmak için saçınızı durulamaktır. Saçınızı havluyla ovalamayın veya fönle kurutmayın, doğal olarak kurumasını bekleyin. Saçınızı sağlıklı durumuna geri döndürmek için bu saç bakımını haftada bir evde yapabilirsiniz.