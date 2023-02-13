Bakıcılığını yaptığı kadını depremde evden çıkarıp altın ve paralarını çaldı... Pes dedirtti!

Kahramanmaraş'ta, bakıcılığını yaptığı kadını büyük depremin ardından dışarı çıkaran Emrah G.'nin, evdeki altın ve paraları çaldığı belirtildi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde bakıcılığını yaptığı kadını dışarı çıkarıp, ardından altın ve paralarını çalan 49 yaşındaki Emrah G., olay sonrası kaçtığı Muğla'da yakalandı.

ALTINLAR VE PARALAR ELE GEÇİRİLDİ

Edinilen bilgiye göre, Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, evden hırsızlık olayıyla ilgili 46 AAG 185 plakalı otomobilin Muğla'ya giriş yaptığı bilgisine ulaştı. DHA'ya göre; Denizli kara yolundaki uygulama noktasında durdurulan otomobilde; 4 altın yüzük, 2 çift altın küpe, 3 çeyrek altın, 1 bilezik, 1 tam altın, 2 bin 400 sterlin, 8 bin 150 euro ve 8 bin lira ele geçirildi.

ANNESİ DE GÖZALTINA ALINDI

Kahramanmaraş'ta bakıcılığını yaptığı kadını büyük depremin ardından dışarı çıkarıp, evdeki altın ve paraları çaldığı tespit edilen Emrah G. ile otomobildeki annesi N.G., gözaltına alındı. N.G., emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığın talimatıyla serbest bırakılırken, Emrah G. ise adliyeye sevk edildi.