Uzun zamandır merakla beklenen kabine toplantısı gerçekleşti. Toplantının ardından ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bedelli askerlik açıklamasında bulundu.

Bakaya kalanlar bedelli askerlik mi yapacak?

23 Mayıs Pazartesi günü gerçekleşen kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulundu. Yoklama kaçaklarına yönelik yeni bir kararın alındığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Sayıları 550 bini bulan yoklama kaçağı, bakaya gençlerimize bedelli askerlikten faydalanabilme yolunu açıyoruz. Kaçak yılına göre değişen oranlarda bir rakam ilavesiyle askerliğini bedelli yapmak isteyen gençlerimiz askerlik şubelerine başvurabilirler” ifadelerini kullandı.

Milli Savunma Bakanlığı, Asker Alma Yönetmeliğinde bazı değişikliklere gitti. Yeni güncellemeyle birlikte dövizle askerlikte güncel kur hesaplanacak.

Resmî Gazete'de yayımlanan yeni yönetmeliğe göre, milletvekili seçilenlerden askerlik hizmetini yapmamış olanların, üyelikleri devam ettiği sürece yoklama kaçağı veya bakaya olsalar dahi her türlü askerlik işlemleri ertelenecek.

Bedelli askerliğe müracaat ettiği yıl içinde vazgeçenlerden aynı yıl içinde yeniden yararlanmak isteyenlerin başvuruları kabul edilecek. Bedelli askerliğe müracaat ettiği yılın son başvuru tarihinden sonra vazgeçenlere ise yeni bir başvuru hakkı verilmeyecek. Ayrıca, kurada çıkmayanların da yeni bir başvuru hakkı olmayacak.

Dövizle askerlik hizmetinden faydalanacak yükümlülerin ödeyeceği miktar, güncel kur üzerinden hesaplanacak. Buna göre, dövizle askerlik hizmetinden faydalanacak yükümlülerin ödeyeceği miktar, Merkez Bankasınca döviz miktarının yatırılacağı gün tespit edilen avro alış kuruna göre belirlenecek.

Mevcut düzenlemede ise yılın ilk günü tespit edilen kur esas alınıyordu.