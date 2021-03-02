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Spor Bakasetas'tan flaş paylaşım
Spor

Bakasetas'tan flaş paylaşım

Süper Lig'de 27. haftanın en önemli maçında Fenerbahçe'ye kendi evinde kaybeden ve şampiyonluk yolunda büyük avantaj yitiren Trabzonspor'da maçın son anlarında Valencia'nın yüzüne gelen müdahalesiyle yerde kalan Yunan oyuncu Bakasetas'tan flaş bir paylaşım geldi.

Yeniakit Publisher
2021-03-02 01:00:00 -
Bakasetas'tan flaş paylaşım

Fenerbahçe'ye kendi sahasında 1-0 yenilen ve şampiyonluk yarışında büyük avantaj kaybeden Trabzonspor'da maçın uzatma dakikalarında ceza alanında yerde kalan Bakasetas, yüzüne aldığı darbeyle ilgili bir paylaşım yaptı.

Devre arasında takıma katılarak büyük katkı veren başarılı hücumcu gözünün altında meydana gelen yara izini gösterdi. Maçın ardından hem Abdullah Avcı hem de başkan Ahmet Ağaoğlu pozisyonun penaltı olduğunu belirtmişler ve orta hakem Yaşar Kemal Uğurlu ve VAR hakemi Cüneyt Çakır'a tepki göstermişlerdi.

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