Bakasetas'tan flaş paylaşım

Fenerbahçe'ye kendi sahasında 1-0 yenilen ve şampiyonluk yarışında büyük avantaj kaybeden Trabzonspor'da maçın uzatma dakikalarında ceza alanında yerde kalan Bakasetas, yüzüne aldığı darbeyle ilgili bir paylaşım yaptı.

Devre arasında takıma katılarak büyük katkı veren başarılı hücumcu gözünün altında meydana gelen yara izini gösterdi. Maçın ardından hem Abdullah Avcı hem de başkan Ahmet Ağaoğlu pozisyonun penaltı olduğunu belirtmişler ve orta hakem Yaşar Kemal Uğurlu ve VAR hakemi Cüneyt Çakır'a tepki göstermişlerdi.