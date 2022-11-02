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Ekonomi Bakar Kirişci’den tahıl koridoru paylaşımı
Ekonomi

Bakar Kirişci’den tahıl koridoru paylaşımı

Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın partisinin Meclis grup toplantısında müjdesini verdiği tahıl koridorundaki gelişmeye ilişkin paylaşımda bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-11-02 15:19:00 -
Bakar Kirişci’den tahıl koridoru paylaşımı

Yeni Akit  Ankara

Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Tahıl Koridorunda kesintiye uğrayan tahıl sevkiyatı, Sayın Cumhurbaşkanımızın girişimleriyle yeniden başlamıştır. Türkiye, gıda arz güvenliğinin teminatı ve mazlum milletlerin ümidi olmaya devam etmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a şükran borçluyuz” ifadelerini kullandı.

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