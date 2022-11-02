Bakar Kirişci’den tahıl koridoru paylaşımı
Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın partisinin Meclis grup toplantısında müjdesini verdiği tahıl koridorundaki gelişmeye ilişkin paylaşımda bulundu.
Yeni Akit Ankara
Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Tahıl Koridorunda kesintiye uğrayan tahıl sevkiyatı, Sayın Cumhurbaşkanımızın girişimleriyle yeniden başlamıştır. Türkiye, gıda arz güvenliğinin teminatı ve mazlum milletlerin ümidi olmaya devam etmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a şükran borçluyuz” ifadelerini kullandı.