BakanSüleyman Soylu: Pazar günü açıklayacağım
İçişleri Bakanı Soylu gazetecilere açıklama yaptı. Soylu, bir gazetecinin "İmamoğlu başka işlerle uğraşırsa pejmürde ederiz dediniz. İstanbul'a kayyum mu atanacak" sorusuna, "Pazar günü açıklayacağım" yanıtını verdi.06 Eylül 2019 Cuma 11:47
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu gazetecilere açıklama yaptı. Soylu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
"Terörle mücadele konusunda duyarsızlık gösterenler var. Ben buna sadece üzülerek bakıyorum.
(İmamoğlu hakkındaki sözleri ne anlama geliyor?) Onu pazar sabahı söyleyeceğim.
Yenikapı'da sergilenen araçlar
Belediye işi şov işi değildir. Bu söylenir ve araştırılır. Eğer böyle bir fazlalık, israf söz konusuysa bu ilgili bakanlığa söylenir. Söylenmedi. Bunlar kamu zararı olabilecek şekilde sergilenmektedir. Yani hizmetten çekilmişlerdir. Eğer bunlar hizmete gerekli değillerse yapman gereken bir eksiltme ortaya koymaktır. Kamu zararına bir şey yapıyorsa, bu da bizim sorumluluğumuzdur, onu da inceleriz."
KAYNAK: HABER7
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