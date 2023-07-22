Bakanlıktan 'yumurtada kanserojen madde' soruşturması!
Tayvan Gıda ve İlaç İdaresi, Türkiye'den alınan 127 ton yumurtanın kanserojen madde içermesi nedeniyle imha edildiğini açıklamıştı. Tarım Bakanlığı, inceleme başlatıldığını duyurdu.
Tayvan Gıda ve İlaç İdaresi, Türkiye'den alınan 127 ton yumurtanın kanserojen madde içermesi nedeniyle imha edildiğini açıklamıştı. Tarım Bakanlığı, inceleme başlatıldığını duyurdu.
Tarım ve Orman Bakanlığı, Türkiye'den Tayvan'a ihraç edilen yumurtalarda insan sağlığına zararlı 'nitrofuran' maddesi tespit edildiği haberlerinin ardından inceleme başlattı. Açıklamada, "Kullanımına dair tespit olması durumunda 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında işlem uygulanmaktadır" ifadesi kullanıldı