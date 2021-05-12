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Ekonomi

Bakanlıktan yakın takip! Hepsi kayıt altına alınacak

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın hazırladığı taslağa göre madeni yağ ve gaz rafinerileri, termik santraller, kömür, açık maden ve taş ocağı işletmeleri, takip altına alınacak.

Yeniakit Publisher
2021-05-12 07:30:00 -
Bakanlıktan yakın takip! Hepsi kayıt altına alınacak

Plastik poşet düzenlemesi ve Sıfır Atık projesi ile önemli ölçüde çevre kirliliğinin önüne geçen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, bu defa çevreyi kirleten kimyasal maddelere yönelik bir adım atıyor. Özellikle sanayi kaynaklı çevre kirliliğinin azaltılması amacıyla harekete geçen bakanlık, “kirletici” olarak adlandırılan, hem çevreye hem de insan sağlığına zararlı maddelerin kaydını tutmak için bir yönetmelik taslağı hazırladı.

Halka açık veri tabanı oluşturulacak

Zararlı maddelerin çevreye salınmasına ya da farklı bir yere taşınmasına ilişkin düzenlemeler içeren Kirletici Salım ve Taşıma Kaydı (KSTK) Yönetmeliği taslağına göre kirliliğinin azaltılması için kirleticilerin salım ve taşıma kaydı tutulacak. Bu kapsamda, kaydedilenlere ilişkin elektronik veri tabanı oluşturulacak. Bakanlık, KSTK sisteminde oluşan veriyi, ilgili ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar ile halkın erişimine sunacak.

Gıda tesislerine yakın takip

Söz konusu KSTK sistemine; enerjiden kimyaya kadar birçok sektör dâhil edilecek. Bu çerçevede madeni yağ ve gaz rafinerileri, gazlaştırma ve sıvılaştırma tesisleri, termik santraller, kok fırınları ve kömür ürünleri imal edilen tesisler, açık maden ve taş ocağı işletmeleri sisteme kaydedilecek. Ayrıca, suni gübre üreten kimyasal tesisler ve kentsel atık su arıtma tesisleri ile sunta, odun lifi levha ve kontrplak gibi malzemeler üreten yerler de söz konusu sisteme giriş yapacak. 

Düzenlemede, gıda konusu da önemli bir yer tutacak. Buna göre, 40 bin ve üzeri kapasiteyle kümes hayvanı yetiştirilen ve yıllık bin ton ve üzeri balık yetiştirilen çiftlikler de sisteme dâhil edilecek. Bunlara ek olarak, günlük 50 ton ve üzeri karkas üretebilen mezbahalar, süt dışında günlük 75 ton ve üzeri hayvansal ürün ile 200 ton çiğ süt işleyen yerler takip altına alınacak.

Görüşe açılan yönetmelik taslağının kabul görerek yürürlüğe girmesi halinde işletmeciler, iş yerlerini belirlenen süre içinde sistemde kaydettirmekle ve veri akışını sağlamakla yükümlü olacak.

Duyarlılık artacak

Öte yandan, çevreyi ve havayı en çok kirleten yerlerden biri olan sanayi tesislerindeki zararlı madde salınımını engellemek için, söz konusu çalışmanın önemli olduğu belirtiliyor. Oluşturulacak KSTK sistemi ile kirlilik envanteri oluşturularak, daha kapsamlı önlemlere zemin hazırlanacağı ifade ediliyor. Ayrıca, vatandaşların erişimine açılacak verilerle, çevreye karşı duyarlılığın artırılacağı da vurgulanıyor. (Türkiye)

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